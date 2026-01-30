Sinner alle Olimpiadi? Jannik ‘dribbla’ la domanda su Milano Cortina 2026

Jannik Sinner evita di rispondere sulla possibilità di partecipare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Durante la conferenza stampa post-sconfitta contro Djokovic all’Australian Open, il tennista italiano si limita a non confermare né smentire un suo ruolo nella cerimonia di apertura. La domanda sulla sua presenza agli Giochi rimane senza risposta, mentre lui si concentra sul torneo appena concluso.

(Adnkronos) – Un ruolo per Jannik Sinner nella cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026? Il fuoriclasse azzurro non conferma, in conferenza stampa si limita a dribblare la domanda dopo la sconfitta contro Novak Djokovic nella semifinale dell'Australian Open di oggi, venerdì 30 gennaio. "Io con un ruolo nella cerimonia inaugurale delle prossime.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Approfondimenti su Jannik Sinner

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Jannik Sinner

Argomenti discussi: Chi sarà l'ultimo tedoforo di Milano-Cortina 2026 e quale può essere il ruolo di Jannik Sinner; Australian Open, Sinner batte Duckworth. A Musetti il derby con Sonego; Jannik Sinner mette in tasca un'altra semifinale: rivivi il match point con Ben Shelton; Nessuno ci riuscirebbe, sta facendo qualcosa di incredibile.

Sinner, perché ha perso contro Djokovic? Gli erorri tattici, la mancanza di ritmo e le difficoltà inaspettate. Jannik: «Ho dato tutto»Jannik Sinner non potrà difendere il titolo degli Australian Open in finale contro Carlos Alcaraz. L'italiano è stato infatti sconfitto ... msn.com

Novak Djokovic ringiovanisce, gioca una partita stellare ed elimina Jannik Sinner in 5 set agli Austalian OpenLa giornata più lunga degli Australian Open 2026 ha un epilogo di un'amarezza infinita in casa Italia. Jannik Sinner vede spegnersi le speranze di giocare ... oasport.it

Milano-Cortina, la denuncia del Coisp: «Almeno mille agenti senza kit adeguati al gelo» facebook

Prima dell'inizio delle Olimpiadi di Milano Cortina, ripercorriamo questi otto indimenticabili scontri sul ghiaccio, dall'attacco a Nancy Kerrigan al backflip di sfida di Surya Bonaly x.com