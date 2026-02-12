Milano-Cortina Arianna Fontana ha fatto 13! Con l' argento nello short track centra il record di medaglie azzurre

Milano-Cortina, Arianna Fontana ha fatto 13, raggiungendo un nuovo record di medaglie azzurre nello short track grazie all’argento conquistato nella prima finale individuale delle Olimpiadi 2026. La pattinatrice italiana ha portato a casa la sua quattordicesima medaglia olimpica, un risultato che nessun’altra atleta italiana aveva mai ottenuto prima. È stata una gara combattuta, in cui Arianna ha dimostrato ancora una volta la sua esperienza e determinazione, lasciando un segno indelebile nella storia dello sport italiano.

Si conclude con un'altra storica medaglia la prima finale individuale di Arianna Fontana durante le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Nella cornice del Forum, tinto d'arancione e d'azzurro per le due grandi favorite dei 500 metri, la leggenda azzurra conquista la medaglia d'argento. Fontana, complice un contatto nel primo tentativo di partenza e la tensione che ne era conseguita, peggiora il tempo della semifinale, ma è seconda. La nostra portacolori entra così definitivamente nella storia delle Olimpiadi, eguagliando le 13 medaglie (estive) di Edoardo Mangiarotti e diventando (a pari merito) l'italiana più vincente di sempre nei Giochi.