La prima medaglia d’oro del Brasile alle Olimpiadi invernali chi è Braathen che ha cambiato paese per tornare in gara

Lucas Pinheiro Braathen ha conquistato la prima medaglia d’oro del Brasile alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, dopo aver deciso di cambiare paese e tornare in gara. La vittoria è arrivata a Bormio, sotto una fitta nevicata, dove ha battuto gli svizzeri Marco Odermatt e Loïc Meillard nel gigante.

Lucas Pinheiro Braathen ha vinto il gigante olimpico di Milano Cortina 2026 a Bormio, sotto una fitta nevicata, precedendo gli svizzeri Marco Odermatt e Loïc Meillard. Si tratta della prima medaglia in assoluto per il Brasile in un’edizione invernale dei Giochi. Braathen, nato in Norvegia nel 2000 da padre norvegese e madre brasiliana, gareggia sotto bandiera verdeoro dal 2024, dopo aver interrotto la carriera con la federazione norvegese nell’ottobre 2023 per contrasti legati alle sponsorizzazioni. L’annuncio dell’addio arrivò a Sölden, in lacrime: «Mi sono ritrovato in una situazione in cui sentivo di aver perso il motivo per cui avevo iniziato a sciare.🔗 Leggi su Open.online Chi è Lucas Pinheiro Braathen, prima medaglia d’oro del Brasile alle Olimpiadi invernali Lucas Pinheiro Braathen ha vinto la prima medaglia d’oro per il Brasile alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, dopo aver dominato le due prove di slalom gigante. È storia alle Olimpiadi: Pinheiro Braathen vince l’oro nel gigante e si commuove. È la prima medaglia di sempre per il Brasile Lucas Pinheiro Braathen ha conquistato il primo oro per il Brasile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, dopo aver completato con successo la seconda manche. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Francesca Lollobrigida oro e record Olimpico a Milano Cortina 2026: vince i 3000 m di pattinaggio di velocità; Chi è Francesca Lollobrigida, la prima medaglia d'oro azzurra; Olimpiadi, primo oro per l'Italia: fantastica Francesca Lollobrigida; Francesca Lollobrigida medaglia d'oro nello Speed skating 3000 metri a Milano Cortina 2026. La prima medaglia d’oro del Brasile alle Olimpiadi invernali, chi è Braathen che ha cambiato paese per tornare in garaSei vittorie in carriera in Coppa del Mondo per il campione con padre norvegese e madre brasiliana. La rottura con la federazione scandinava sugli sponsor e il team messo in piedi da zero ... open.online Super Francesca Lollobrigida, prima medaglia d’oro per l’ItaliaFrancesca Lollobrigida ha fatto registrare il nuovo record olimpico grazie al tempo di 3’5428. Dietro alla campionessa Azzurra Ragne Wiklund (Norvegia) 3’56?54 (+2?26) e Valerie Maltais (Canada) 3’56 ... sportal.it È la prima medaglia assoluta per il Brasile e per il Sud America alle Olimpiadi invernali facebook Lucas Pinheiro Braathen ha vinto la prima medaglia di sempre per il Brasile alle Olimpiadi invernali: un oro nello slalom gigante x.com