Inps | salari sunon come potere acquisto

Negli ultimi dieci anni, le retribuzioni annuali medie dei lavoratori privati sono aumentate del 14,7%, passando da circa 11.50 a valori superiori. Anche il settore pubblico ha registrato una crescita dell’11,7%. Tuttavia, questa crescita salariale non si è tradotta in un miglioramento del potere d’acquisto, che resta influenzato da fattori come inflazione e costi di vita.

11.50 Retribuzioni annuali medie dei lavoratori privati sono cresciute in 10 annitra il 2014 e il 2024- del 14,7%,quelle nel pubblico dell'11,7%. Lo riporta l' "Analisi della dinamica retributiva dei lavoratori dipendenti pubblici e privati" dell'Inps. Nel 2024 la retribuzione annuale media per i dipendenti privati era di 24.486 quella dei pubblici 35.350. I redditi alti si sono difesi di più sul mercato mentre quelli medio-bassi meno,ma con interventi sulla fiscalità, l'impatto dell'inflazione non ha influito molto.

Rapporto Inps: i salari non recuperano l’inflazione. Landini: “Serve una contrattazione annuale” - Lo studio del Civ certifica che gli stipendi restano sotto il caro vita di 7 punti in media e che a tamponare sono fisco e bonus. repubblica.it

Inps, retribuzioni medie non hanno recuperato potere acquisto - Le retribuzioni medie dei lavoratori privati (esclusi i domestici) sono cresciute nominalmente tra il 2014 e il 2024 del 14,7% mentre quelle dei lavoratori pubblici sono salite dell'11,7% con un tasso ... ansa.it

C’è una fotografia che inchioda il presente e ipoteca il futuro. È quella scattata dai dati Inps, letti e riorganizzati dalla Cgil: salari bassi oggi, pensioni inadeguate domani. Una traiettoria lineare, senza scarti né sorprese. Per i giovani, il lavoro povero smette di e x.com

Dati Inps sconfortanti: salari bassi che porteranno a pensioni inadeguate. La legge di bilancio non interviene https://www.collettiva.it/copertine/lavoro/giovani-legge-di-bilancio-yhx5lnqu CGIL Confederazione Generale Italiana del Lavoro | Cgil Emilia Romag facebook

