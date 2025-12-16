Il fenomeno Noumory Keita giocherà per l’Italia? Richiesta la cittadinanza ma c’è lo scoglio del nuovo regolamento

Noumory Keita, protagonista della SuperLega di volley, ha avviato la procedura per ottenere la cittadinanza italiana. Dopo aver presentato domanda, si attende il rilascio del passaporto nei prossimi mesi, aprendo la possibilità di vestire la maglia azzurra. La sua eventuale naturalizzazione potrebbe rappresentare un'importante opportunità per la nazionale italiana di volley.

Noumory Keita, uno dei grandi protagonisti della SuperLega di volley, ha presentato istanza per diventare cittadino italiano e dovrebbe ottenere il passaporto nei prossimi mesi. Il formidabile schiacciatore del Rana Verona, nato a Bamako nel 2001, potrebbe quindi diventare un innesto importante per la Nazionale campione del mondo in carica anche se c’è uno scoglio legato al nuovo regolamento FIVB sui naturalizzati. Dal 28 febbraio 2026 entreranno in vigore delle norme più stringenti, tra le quali il limite di massimo due giocatori naturalizzati per nazionale e soprattutto il divieto di giocare per altre Federazioni dopo aver disputato almeno una partita con i colori del Paese d’origine. Oasport.it

