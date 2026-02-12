L’Italia conquista il suo primo successo in un Mondiale di cricket. La squadra azzurra batte il Nepal con 10 wickets in una partita perfetta, sotto gli occhi di Sandokan, e fa la storia del calcio. Una vittoria che nessuno si aspettava, ma che ora apre nuove speranze per il futuro.

Gli occhi di Sandokan, gli occhi della tigre. Un’Italia che nessuno si sarebbe mai aspettato ha lasciato di stucco il mondo, ha impietrito il Nepal e scatenato Kabir Bedi, elegantissimo eppure esaltato a fine match, in tribuna insieme alla moglie Parveen Dusany. Perfettamente consapevole della portata di questo successo. Stupefatto come tutti per un’impresa che entra nell’antologia del nostro sport. “La storia ha bussato, e l’Italia ha aperto”, ha detto con le lacrime agli occhi Simone Gambino, per trent’anni presidente federale, oggi al seguito del team e della presidentessa da poco eletta Lorena Haz Paz, a sua volta raggiante. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Italia, impresa al Mondiale di cricket! Batte il Nepal sotto gli occhi... di Sandokan

L’Italia conquista la sua prima vittoria ai Mondiali T20 di cricket, battendo il Nepal a Mumbai.

A Mumbai gli azzurri tornano in campo contro il Nepal, cercando di dimenticare la sconfitta con la Scozia.

L'Italia del cricket scrive una magnifica pagina di storia: al Wankhede Stadium di Mumbai, in India, gli azzurri conquistano la prima vittoria in assoluto

