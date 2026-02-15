Istruzione femminile in Italia | il lungo cammino delle donne dall’esclusione scolastica alla conquista dei titoli terziari

Nel 1861, le donne italiane avevano scarso accesso all’istruzione e molti restavano analfabeti, motivo per cui poche potevano frequentare le scuole. Nel corso degli anni, la situazione è migliorata e i dati dell’Istat mostrano che nel 1991 le donne hanno superato gli uomini nel conseguimento delle lauree. Oggi, le giovani studentesse rappresentano la maggioranza degli iscritti all’università, dimostrando un cambiamento radicale nella società italiana.

Dal 1861, con tassi di analfabetismo altissimi, al sorpasso del 1991: il report Istat certifica il primato femminile nell'istruzione universitaria. Oggi il 38,5% delle giovani è laureato, contro una media maschile inferiore. Resiste però il divario nelle materie STEM, dove gli uomini restano la maggioranza. Roma, 11 febbraio 2026 – L'Istat ha presentato oggi i dati sullo stato dell'istruzione in Italia, segnando il centenario della sua fondazione. I PROGRESSI NELL'ISTRUZIONE SUPERIORE. La crescita dell'istruzione superiore: nel 1951, il 90% della popolazione di 6 anni e oltre disponeva al più della licenza elementare: il 5,9% aveva la licenza media, il 3,3% un diploma e appena l'1% un titolo uni