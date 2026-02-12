il lungo cammino delle donne alle olimpiadi

Da sempre, le donne devono lottare per conquistare il loro posto alle Olimpiadi. Nonostante oggi lo sport sia visto come un ambiente più inclusivo, molte hanno dovuto superare ostacoli culturali e pregiudizi per partecipare. Solo negli ultimi anni sono state ammesse alle competizioni, rompendo barriere che duravano da decenni.

Anche se oggi lo sport è simbolo di inclusività, le donne sono state ammesse alle competizioni sportive solo di recente, oltrepassando i limiti posti dalla cultura e dai pregiudizi. Infatti, durante i giochi olimpici dell’Antica Grecia alle donne non era consentito essere presenti, nemmeno come spettatrici. Le uniche che potevano assistervi erano le sacerdotesse. Tuttavia, nel 396 a.C. e nel 392 a.C. la principessa spartana Cinisca vinse la corsa dei carri. Infatti, in questa competizione erano i proprietari dei cavalli a vincere, anche se non presenti fisicamente ai giochi. In realtà, neanche alla prima edizione delle Olimpiadi moderne del 1896 era consentito alle donne partecipare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

