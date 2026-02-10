Cisgiordania Trump blocca Netanyahu | no all’annessione da parte di Israele

La tensione tra Stati Uniti e Israele si riaccende sulla questione della Cisgiordania. Donald Trump ha chiarito di essere contrario all’annessione di territori da parte di Israele, bloccando di fatto le mosse di Netanyahu. La notizia scuote la regione e mette in discussione le strategie diplomatiche dei due alleati.

La Cisgiordania torna al centro delle tensioni diplomatiche tra Stati Uniti e Israele, con una presa di posizione netta da parte di Donald Trump. Il presidente americano ha confermato la propria contrarietà a qualsiasi ipotesi di annessione del territorio palestinese, riaffermando una linea che, secondo fonti della Casa Bianca, resta invariata nonostante le recenti decisioni del governo israeliano. Secondo quanto filtra dall’amministrazione statunitense, una Cisgiordania stabile viene considerata un elemento essenziale per la sicurezza di Israele e coerente con l’obiettivo strategico di una pace nella regione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Cisgiordania, Trump blocca Netanyahu: no all’annessione da parte di Israele Approfondimenti su Cisgiordania Trump Media: “Trump si oppone all’annessione della Cisgiordania da parte di Israele”. Domani l’incontro con il premier Netanyahu Donald Trump si oppone all’annessione della Cisgiordania da parte di Israele. Trump contro l’annessione: Usa ferma su Cisgiordania, pace a rischio. In arrivo incontro con Netanyahu. Donald Trump ribadisce che gli Stati Uniti si oppongono all’annessione della Cisgiordania, sottolineando che questa mossa mette a rischio la possibilità di una pace duratura. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. The National reports after Trump and Netanyahu unveil Gaza peace proposal Ultime notizie su Cisgiordania Trump Argomenti discussi: ++ 'Trump si oppone all'annessione della Cisgiordania da parte di Israele' ++. Cisgiordania, Trump blocca Netanyahu: no all’annessione da parte di IsraeleLa Cisgiordania torna al centro delle tensioni diplomatiche tra Stati Uniti e Israele, con una presa di posizione netta da parte di Donald Trump. Il ... thesocialpost.it Media: Trump si oppone all’annessione della Cisgiordania da parte di Israele. Domani l’incontro con il premier NetanyahuLa Casa Bianca contraria ai piani di Tel Aviv in Cisgiordania: Una Cisgiordania stabile mantiene Israele sicura ... ilfattoquotidiano.it Per approfondire, leggi qui l'articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/trump-si-oppone-all-annessione-cisgiordania-parte-israele-AIJGtGLB - facebook.com facebook Usa L’ICE ha usato l’aereo privato di un amico di Trump per deportare dei palestinesi in Cisgiordania x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.