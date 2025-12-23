Avellino | open  day e cultura della legalita’ presso la caserma litto

Lunedì presso la Caserma “Litto” di Avellino si svolgerà un open day dedicato alla promozione della cultura della legalità. L’evento prevede un incontro formativo tra i Carabinieri e i giovani, con l’obiettivo di sensibilizzare su temi come legalità, bullismo e cittadinanza attiva. Un’occasione per approfondire il ruolo delle forze dell’ordine e rafforzare il senso civico nel territorio.

Incontro formativo alla Caserma “Litto” di Avellino: i Carabinieri a confronto con i giovani su legalità, bullismo e cittadinanza attiva.. Educare alla legalità significa investire sul futuro, partendo dai luoghi in cui si costruisce il senso civico delle nuove generazioni. Con questo obiettivo si è svolto, nel pomeriggio di ieri, l’incontro formativo promosso dal  Comando Provinciale dei Carabinieri  di Avellino con i ragazzi e i rispettivi operatori delle associazioni “Nui rà Ferrovia” e “Nui rà Ferrovia young” presso la Caserma “Litto” di Avellino, sede del Comando Provinciale dei Carabinieri. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

