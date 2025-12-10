Circa trenta bambini della Primaria decorano l' albero di Natale dei carabinieri sul tema della legalità

Una mattina speciale alla stazione dei Carabinieri di Porto Garibaldi, dove circa trenta bambini della scuola primaria, guidati dai loro insegnanti e dal dirigente scolastico Gian Luca Coppola, hanno decorato l’albero di Natale. Il tema scelto è la legalità, coinvolgendo i giovani studenti in un’attività che promuove valori fondamentali in un contesto di festa e sensibilizzazione.

