Circa trenta bambini della Primaria decorano l' albero di Natale dei carabinieri sul tema della legalità
Una mattina speciale alla stazione dei Carabinieri di Porto Garibaldi, dove circa trenta bambini della scuola primaria, guidati dai loro insegnanti e dal dirigente scolastico Gian Luca Coppola, hanno decorato l’albero di Natale. Il tema scelto è la legalità, coinvolgendo i giovani studenti in un’attività che promuove valori fondamentali in un contesto di festa e sensibilizzazione.
Questa mattina una trentina di alunni dell’Istituto comprensivo di Porto Garibaldi, accompagnati dai docenti e dal dirigente scolastico Gian Luca Coppola, ha visitato la stazione dei Carabinieri di Porto Garibaldi. Il gruppo è stato accolto dal comandante, maresciallo maggiore Fabio Bruno, e dal. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
