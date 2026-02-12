Francesca Pascale parole choc contro i manifestanti pro Pal al Carnevale di Viareggio | A Gaza vi taglierebbero la testa

Durante il Carnevale di Viareggio, Francesca Pascale si rivolge duramente ai manifestanti pro Pal. Con parole dure, li invita a “lavarsi” e li accusa di essere dei “vergognosi” che “andrebbero a Gaza e lì perderebbero la testa”. La sua presa di posizione ha fatto discutere tra la folla, mentre lei continua a difendere le sue opinioni sul conflitto.

Viareggio, 12 febbraio 2026 – “Lavatevi”. “Vergogna”. “Andate a Gaza, vi taglierebbero la testa”. “ Credere, obbedire, combattere per la democrazia e la libertà”. Un duro diverbio si è scatenato oggi, 12 febbraio, tra l’ex compagna di Silvio Berlusconi Francesca Pascale e un gruppetto di manifestanti pro Palestina che sbandieravano e indossavano kefiah al Carnevale di Viareggio. Il cancro del colon che ha ucciso James Van Der Beek colpisce sempre di più i giovani: “Ma non ci pensano” Il premio alla Pascale . La Pascale era stata invitata per ricevere il ‘Premio Funari, Giornalaio dell’anno’, assegnato dagli organizzatori anche a Carlo Freccero e Germano Lanzoni prima del terzo corso mascherato in notturno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Francesca Pascale, nota attivista e sostenitrice della comunità LGBTQ+, ha espresso il suo sostegno alle proteste in Iran, criticando la sinistra per quella che definisce una doppia morale.

