Francesca Pascale lo sfogo contro i manifestanti pro Pal al Carnevale di Viareggio | A Gaza vi taglierebbero la testa
Durante il Carnevale di Viareggio, Francesca Pascale ha rivolto parole dure ai manifestanti pro Pal. Tra insulti e frasi pesanti, la donna li ha invitati a “lavarsi” e li ha accusati di non capire cosa significhi vivere in guerra, ricordando che a Gaza si rischierebbe anche la testa. La scena si è fatta tesa, con alcuni passanti che hanno assistito in silenzio.
Viareggio, 12 febbraio 2026 – “Lavatevi”. “Vergogna”. “Andate a Gaza, vi taglierebbero la testa”. “ Credere, obbedire, combattere per la democrazia e la libertà”. Un duro diverbio si è scatenato oggi, 12 febbraio, tra l’ex compagna di Silvio Berlusconi Francesca Pascale e un gruppetto di manifestanti pro Palestina che sbandieravano e indossavano kefiah al Carnevale di Viareggio. Il cancro del colon che ha ucciso James Van Der Beek colpisce sempre di più i giovani: “Ma non ci pensano” Il premio alla Pascale . La Pascale era stata invitata per ricevere il ‘Premio Funari, Giornalaio dell’anno’, assegnato dagli organizzatori anche a Carlo Freccero e Germano Lanzoni prima del terzo corso mascherato in notturno. 🔗 Leggi su Lanazione.it
