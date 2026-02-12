Francesca Pascale lo sfogo contro i manifestanti pro Pal al Carnevale di Viareggio | A Gaza vi taglierebbero la testa

Durante il Carnevale di Viareggio, Francesca Pascale ha rivolto parole dure ai manifestanti pro Pal. Tra insulti e frasi pesanti, la donna li ha invitati a “lavarsi” e li ha accusati di non capire cosa significhi vivere in guerra, ricordando che a Gaza si rischierebbe anche la testa. La scena si è fatta tesa, con alcuni passanti che hanno assistito in silenzio.

