Ippica tanto spettacolo all’Arcoveggio Il clou martedì con le celebrazioni per la Befana Fiamma Np ed Electra Zs pronte per il Gran Premio della Vittoria
All’ippodromo Arcoveggio si svolge oggi una giornata dedicata all’ippica, con grande spettacolo e attenzione crescente verso l’evento di martedì. In questa occasione, si terrà il Gran Premio della Vittoria, una competizione storica che, dal 2010, rappresenta un importante punto di riferimento per i free for all. Tra le protagoniste, Fiamma Np ed Electra Zs si preparano a sfidarsi in vista di un appuntamento che promette emozioni e competizione di alto livello.
Si corre all’ Arcoveggio, oggi, ma l’attenzione è già proiettata sul 6 gennaio. Martedì l’ippodromo ospiterà il Gran Premio della Vittoria-trofeo Carlo Mantellini, appuntamento storico che dal 2010 rappresenta la prima verifica per i free for all, sponsorizzato dal provider Isibetpro. La competizione, articolata sulla lunga distanza con schema ad handicap, inaugura il 2026 con una rosa di partenti che promette spettacolo e soluzioni tattiche tutt’altro che scontate. Saranno dodici i protagonisti chiamati al confronto: dieci al primo e due al secondo nastro, un mix che rende complessa la lettura della corsa e accende l’interesse degli appassionati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
