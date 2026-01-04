All’ippodromo Arcoveggio si svolge oggi una giornata dedicata all’ippica, con grande spettacolo e attenzione crescente verso l’evento di martedì. In questa occasione, si terrà il Gran Premio della Vittoria, una competizione storica che, dal 2010, rappresenta un importante punto di riferimento per i free for all. Tra le protagoniste, Fiamma Np ed Electra Zs si preparano a sfidarsi in vista di un appuntamento che promette emozioni e competizione di alto livello.

Si corre all’ Arcoveggio, oggi, ma l’attenzione è già proiettata sul 6 gennaio. Martedì l’ippodromo ospiterà il Gran Premio della Vittoria-trofeo Carlo Mantellini, appuntamento storico che dal 2010 rappresenta la prima verifica per i free for all, sponsorizzato dal provider Isibetpro. La competizione, articolata sulla lunga distanza con schema ad handicap, inaugura il 2026 con una rosa di partenti che promette spettacolo e soluzioni tattiche tutt’altro che scontate. Saranno dodici i protagonisti chiamati al confronto: dieci al primo e due al secondo nastro, un mix che rende complessa la lettura della corsa e accende l’interesse degli appassionati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ippica, tanto spettacolo all’Arcoveggio. Il clou martedì con le celebrazioni per la Befana. Fiamma Np ed Electra Zs pronte per il Gran Premio della Vittoria

Leggi anche: Ippica, domani all’Arcoveggio. ’Premio Ingoiavento’: Catman di Celle favorito su Frivola Grif e Fantastica Fas

Leggi anche: Ippica: a San Siro è tornato il Gran Premio Paolo e Orsino Orsi Mangelli

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

@fanpiùattivi Grande Ippica Italiana Ippodromo San Paolo Equ Tv Il Trotto.it Equos - Italian Post Racing #tristqq #grandeippicaitaliana #trisnazionale #tennis - facebook.com facebook