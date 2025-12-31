Ippica domani all’Arcoveggio ’Premio Ingoiavento’ | Catman di Celle favorito su Frivola Grif e Fantastica Fas

Domani all’Ippodromo Arcoveggio si svolgerà il convegno di apertura del nuovo anno, con sette corse in programma a partire dalle 15:35. Tra gli appuntamenti di rilievo, il Premio Ingoiavento, con Catman di Celle come favorito, seguito da Frivola Grif e Fantastica Fas. Un evento che segna l’inizio di una stagione ippica ricca di competizioni e interesse.

All’Ippodromo Arcoveggio il nuovo anno apre domani con un convegno di sette corse, al via dalle 15,35. Le prove portano nomi che richiamano cavalli protagonisti negli ippodromi del Nord Est negli Anni Settanta, un omaggio alla tradizione che farà da cornice a un pomeriggio di buon livello tecnico. Il primo nome a comparire è quello di Marcovaldo, abbinato alla corsa di apertura, riservata ai tre anni. Tra i partecipanti spicca Ivano Ssg, atteso protagonista sia per i recenti progressi mostrati sia perché portacolori della griffe Casillo-Luongo, binomio che potrà contare su diverse chance di rilievo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

