Investita da un tir mentre fa jogging Marina Signori muore sul colpo

Martedì 9 gennaio, a Montichiari, si è verificato un grave incidente stradale che ha coinvolto una donna di 54 anni, Marina Signori, residente a Lonato del Garda. Investita da un tir mentre praticava jogging nel primo pomeriggio, la donna è deceduta sul colpo. L’evento ha suscitato attenzione e richiesto approfondimenti sulle cause e sulle condizioni della strada interessata.

Marina Signori, 54 anni, residente a Lonato del Garda, è la donna che ha perso la vita nel tragico incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 9 gennaio, a Montichiari. Secondo le prime informazioni, la vittima si trovava nei pressi dell'isola ecologica e pare stesse facendo jogging.

