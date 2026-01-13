Oggi a Lonato, sul Garda, si tengono i funerali di Marina Signori, scomparsa all’età di 54 anni durante una sessione di jogging. La tragedia ha colpito la comunità locale, che si stringe nel cordoglio. La perdita di Marina rappresenta un momento di dolore condiviso, mentre si rendono omaggio alla sua memoria e alla sua vita.

È giorno di lutto sul Garda, più precisamente a Lonato, sponda bresciana, dove oggi, martedì 13 gennaio, si svolgeranno i funerali della 54enne Marina Signori, scomparsa durante una sessione del suo amato jogging. La donna è stata travolta da un camion e non c’è stato nulla da fare.I. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Leggi anche: Funerali a Esenta per Marina Signori: la fisioterapista travolta da un camion mentre faceva jogging

Leggi anche: Investita da un tir mentre fa jogging, Marina Signori muore sul colpo

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Montichiari, travolta da un camion mentre fa jogging: addio a Marina Signori; Muore travolta da un camion, due comunità in lutto per Marina. Una drammatica fatalità; Ghedi, ciclista travolta da un camion: morta donna di 62 anni; Travolta dal camion a Montichiari: una telecamera ha registrato la scena.

Travolta da un camion mentre fa jogging, oggi l'ultimo saluto a Marina Signori - È giorno di lutto sul Garda, più precisamente a Lonato, sponda bresciana, dove oggi, martedì 13 gennaio, si svolgeranno i funerali della 54enne Marina Signori, scomparsa durante una sessione del suo ... trentotoday.it

Travolta dal camion a Montichiari: una telecamera ha registrato la scena - Le immagini registrate da una telecamera di sorveglianza di una delle attività di via Rampina di San Giorgio hanno contribuito nella notte a svelare la dinamica della morte della 54enne Marina Signori ... giornaledibrescia.it