Volevano da me 845 euro era la truffa del finto dentista Ma io la faccia da pollo da spennare non credo di averla | la denuncia di Gianluigi Nuzzi – IL VIDEO

Durante la puntata di ieri sera di “Dentro la Notizia” su Canale 5, Gianluigi Nuzzi ha raccontato di aver subito una truffa. Un uomo gli avrebbe chiesto 845 euro fingendosi un dentista, ma Nuzzi ha risposto di non essere così ingenuo. La scena si è svolta in diretta, lasciando tutti senza parole.

Durante la puntata di ieri, mercoledì 28 gennaio, di “Dentro la Notizia” condotto da Gianluigi Nuzzi su Canale 5 è accaduto l’incredibile. Un tentativo di truffa in diretta televisiva, il giornalista ha denunciato tutto in diretta. Un messaggio sul cellulare, la richiesta di soldi per un prestito con la promessa di restituire tutto entro qualche ora. “Tutto mi sarei immaginato, amiche e amici, meno che del tentativo di truffa a un conduttore televisivo, mentre sta per presentare l’ennesima nuova truffa.- ha affermato Nuzzi – Già la stiamo mandando la frase, eccola qui. Allora dice così il messaggio ‘Caro Gianluigi – erano le 17:53 quindi 4 minuti fa – Caro Gianluigi, potresti prestarmi 845 euro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Volevano da me 845 euro, era la truffa del finto dentista. Ma io la faccia da pollo da spennare non credo di averla”: la denuncia di Gianluigi Nuzzi – IL VIDEO Approfondimenti su Gianluigi Nuzzi Truffa del finto dentista in diretta a Gianluigi Nuzzi, il messaggio al conduttore: "Prestami 845 euro" Durante una diretta tv, Gianluigi Nuzzi riceve un messaggio che lo mette in allerta. Da Napoli la truffa del finto maresciallo agli anziani di tutta Italia: 400mila euro il bottino Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Arriva un messaggio truffa a #GianluigiNuzzi mentre è in diretta a #DentrolaNotizia e sta per parlare proprio di quella truffa Incredibilmente poco fa a Nuzzi è arrivato un messaggio truffa, come potete vedere, sul telefono mentre in diretta stava affrontando prop - facebook.com facebook Gianluigi Nuzzi fa chiarezza sulle ospitate di Andrea Sempio: "Non gli abbiamo mai dato un euro" x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.