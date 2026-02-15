Intitolati a Giannetto Salotti e Mario Carlesi i giardini di via Elisa

A Lucca, i giardini di via Elisa sono stati intitolati a Giannetto Salotti e Mario Carlesi, due artisti locali venuti a mancare di recente. La decisione mira a ricordare i loro contributi alla cultura e all'arte della città, con una cerimonia che ha coinvolto familiari e cittadini. In particolare, il sindaco ha sottolineato l’importanza di mantenere vivo il ricordo di figure che hanno lasciato un’impronta significativa nel panorama artistico lucchese.

Lucca rende omaggio a Salotti e Carlesi: i giardini di via Elisa portano i nomi di due maestri dell’arte locale. Lucca celebra il suo ricco patrimonio artistico intitolando i giardini di via Elisa allo scultore Giannetto Salotti e all’artista Mario Carlesi. La cerimonia, tenutasi il 14 febbraio 2026, ha visto una notevole partecipazione di cittadini, familiari degli artisti e rappresentanti delle istituzioni, sottolineando l’importanza di preservare la memoria di figure chiave per la cultura lucchese. Un gesto simbolico per due figure emblematiche. L’iniziativa, promossa dalla commissione toponomastica del Comune di Lucca, rappresenta un riconoscimento del contributo significativo che Giannetto Salotti e Mario Carlesi hanno offerto alla città.🔗 Leggi su Ameve.eu Portoria, giardini intitolati a Gianni di Benedetto Da mercoledì 17 dicembre 2025, i giardini di piazza Portoria, di fronte al palazzo di giustizia, sono stati intitolati all'avvocato Gianni di Benedetto, scomparso nel 2015. I futuri giardini di piazzetta Minolli saranno intitolati alle donne della Resistenza di San Pier d'Arena Il Municipio Centro Ovest ha approvato una mozione per intitolare i futuri giardini di piazzetta Minolli alle donne della Resistenza di San Pier d'Arena, con l'obiettivo di preservare e valorizzare la memoria storica di queste figure fondamentali nel contesto locale. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Intitolati a Giannetto Salotti e Mario Carlesi i giardini di via Elisa; I giardini di Via Elisa intitolati a Salotti e Carlesi -; Intitolati agli scultori Salotti e Carlesi i giardini dentro Porta Elisa; I giardini di via Elisa intitolati agli artisti Giannetto Salotti e Mario Carlesi. Intitolati a Giannetto Salotti e Mario Carlesi i giardini di via ElisaCerimonia partecipata alla presenza dei familiari dei due artisti cui la commissione toponomastica ha deciso di intitolare l'area ... luccaindiretta.it I giardini di via Elisa intitolati agli artisti Giannetto Salotti e Mario CarlesiSabato mattina (14 febbraio) alle 10 i giardini di via Elisa, situati subito all’interno di Porta Elisa, saranno intitolati a Giannetto Salotti e Mario Carlesi. luccaindiretta.it Sabato 14 febbraio saranno intitolati i due giardini di via Elisa a Giannetto Salotti e Mario Carlesi facebook