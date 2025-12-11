I futuri giardini di piazzetta Minolli saranno intitolati alle donne della Resistenza di San Pier d' Arena
Il Municipio Centro Ovest ha approvato una mozione per intitolare i futuri giardini di piazzetta Minolli alle donne della Resistenza di San Pier d'Arena, con l'obiettivo di preservare e valorizzare la memoria storica di queste figure fondamentali nel contesto locale.
