Portoria giardini intitolati a Gianni di Benedetto

Da mercoledì 17 dicembre 2025, i giardini di piazza Portoria, di fronte al palazzo di giustizia, sono stati intitolati all'avvocato Gianni di Benedetto, scomparso nel 2015. La cerimonia ha riconosciuto il suo contributo alla professione forense e alla vita istituzionale della città.

