Portoria giardini intitolati a Gianni di Benedetto

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da mercoledì 17 dicembre 2025, i giardini di piazza Portoria, di fronte al palazzo di giustizia, sono stati intitolati all'avvocato Gianni di Benedetto, scomparso nel 2015. La cerimonia ha riconosciuto il suo contributo alla professione forense e alla vita istituzionale della città.

Immagine generica

Da mercoledì 17 dicembre 2025 i giardini di piazza Portoria, situati di fronte al palazzo di giustizia, sono intitolati all'avvocato Gianni di Benedetto, scomparso nel 2015 e ricordato per il suo profondo contributo alla professione forense e alla vita istituzionale della città.Figura di primo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Leggi anche: Verona omaggia la memoria di Nelson Mandela: intitolati i giardini in Borgo Venezia

Leggi anche: Giardini di Brignole intitolati a Gino Strada, ok dal consiglio comunale

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

portoria giardini intitolati gianniGenova, i giardini di piazza Portoria intitolati a Gianni Di Benedetto - Da oggi i giardini di piazza Portoria, di fronte al Palazzo di Giustizia, portano il nome dell’avvocato Gianni di Benedetto, figura di primo piano dell’avvocatura genovese e della vita istituzionale ... genova3000.it

portoria giardini intitolati gianniGenova intitola i giardini davanti a Palazzo Giustizia all'avvocato Di Benedetto - Da oggi a Genova i giardini di piazza Portoria, situati di fronte al Palazzo di Giustizia, sono intitolati all'avvocato Gianni Di Benedetto scomparso nel 2015 e ricordato "per il suo profondo contribu ... ansa.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.