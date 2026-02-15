Inter notte da campioni | Zielinski stende la Juve al 91? e prenota lo Scudetto

Zielinski ha deciso la partita all’ultimo secondo, battendo la Juventus al 91° minuto e regalando all’Inter una vittoria che avvicina il titolo. La gara è stata combattuta fino all’ultimo secondo, con i nerazzurri che hanno dimostrato grande determinazione per ottenere i tre punti. La vittoria, arrivata in modo inaspettato, ha rafforzato la posizione dei milanesi in classifica e messo pressione sui rivali.

L'intensità agonistica e il peso specifico della classifica hanno trasformato il 186° Derby d'Italia in un'epopea di novanta minuti dove il verdetto del campo, un 3-2 sofferto e celebrato, consegna all'Inter di Cristian Chivu una seria ipoteca sul titolo e confina la Juventus di Luciano Spalletti a un distacco che sa di resa. Sotto le luci di un San Siro esaurito in ogni ordine di posto, le reti di Andrea Cambiaso (autore anche di un'autorete), l'incornata del subentrato Pio Esposito e il fendente decisivo di Piotr Zielinski nel recupero hanno scandito una serata segnata indelebilmente dall' espulsione di Pierre Kalulu al tramonto del primo tempo.