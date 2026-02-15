L'Inter ha vinto il derby contro la Juventus 3-2 grazie a un gol di Zielinski al 90°, un risultato che ha lasciato molti tifosi senza fiato. La partita si è accesa negli ultimi minuti, con un'azione decisiva dell'attaccante polacco che ha consolidato la vittoria per i nerazzurri. La gara è stata ricca di emozioni e di episodi controversi, suscitando molte discussioni tra gli appassionati. La lotta per la vetta del campionato si fa sempre più intensa.

AGI - Cinque gol, spettacolo, intensità, ma anche tante polemiche. A San Siro, il derby d'Italia tra Inter e Juve finisce 3-2 e lancia i nerazzurri sempre più in testa al campionato. Dopo l'autogol e la rete di Cambiaso e le firme di Esposito e Locatelli, al novantesimo è Zielinski a regalare a Chivu la prima gioia in uno scontro diretto. La Juve ha giocato in dieci dal 42', a seguito dell' espulsione discussa di Kalulu (secondo giallo troppo severo, ma il Var non può intervenire): la prestazione degli ospiti, però, è stata di alto livello. Cambiaso protagonista e l'espulsione di Kalulu. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - L'Inter batte la Juve 3-2: Zielinski decisivo al 90’

