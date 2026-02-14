Juventus espulsione inesistente su Kalulu contro l’Inter

Durante il match tra Juventus e Inter, Kalulu è stato espulso dopo un contrasto che molti considerano infondato. La decisione dell’arbitro ha suscitato molte polemiche tra i tifosi, che ritengono si trattasse di un errore evidente. La scena si è verificata al 30° minuto, quando il difensore del Milan è stato fermato con un cartellino rosso, scatenando discussioni sui social e tra gli analisti sportivi.

L'espulsione di Kalulu: ennesima ingiustizia La Juventus è stata ingiustamente punita con un espulsione inesistente contro Kalulu nel Derby D'Italia. Dopo le polemiche post Juventus-Lazio, un nuovo orrore arbitrale. L'episodio su Kalulu Verso il finire del primo tempo, l'arbitro La Penna ha combinato un autentico disastro con l'espulsione del francese. Espulsione Kalulu, Juventus in dieci prima dell'intervallo: il rosso appare inesistente. Errore grave di La Penna. La partita tra Juventus e Milan si accende a causa dell'espulsione di Kalulu, che la maggior parte degli spettatori giudica ingiusta. Espulsione Kalulu, Inter Juventus si infiamma nel finale di primo tempo! L'espulsione di Kalulu ha scatenato polemiche durante il match tra Inter e Juventus, che si è acceso negli ultimi minuti del primo tempo. Mettiamoci d'accordo su Lukaku evitando quisquilie. La Juve non può più tacere di fronte agli orrori arbitrali: in ballo tanti soldi. Da Ziliani a Capuano: Andava espulso Bastoni, partita falsata, Bastoni ha rovinato Inter-Juventus (esulta pure)Bastoni e l'arbitro hanno stravolto il match. Serena: Assurdo che il Var non possa intervenire, Bastoni esulta pure. Moviola Inter-Juventus 1-1, espulsione inesistente per Kalulu: protocollo folle del VAR. Inter-Juventus di questa sera, sabato 14 febbraio 2026, è l'ennesima dimostrazione fattuale che il protocollo VAR è completamente da rivedere. SERIE C - La gara della Torres è durata mezzora, poi il rigore contro alquanto generoso e la seconda espulsione di fila hanno cambiato il piano gara e reso la Juventus Next Jen più forte di quanto non lo sia già. Il tecnico Alfonso Greco mette l'accento sugli ep