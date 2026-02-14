Espulsione Kalulu Inter Juventus si infiamma nel finale di primo tempo! La ricostruzione
L’espulsione di Kalulu ha scatenato polemiche durante il match tra Inter e Juventus, che si è acceso negli ultimi minuti del primo tempo. La decisione dell’arbitro ha portato i giocatori bianconeri a protestare furiosamente, alimentando il nervosismo in campo. Al momento, il motivo ufficiale riguarda un fallo ritenuto grave su un avversario, ma molti tifosi e osservatori contestano la scelta arbitrale. In campo, i giocatori della Juventus si sono avvicinati ai fischietti, chiedendo spiegazioni e accusando l’arbitro di aver sbagliato.
Inter News 24 dell’episodio che ha portato alle proteste bianconere. Il Derby d’Italia tra Inter e Juventus ha preso una piega decisiva a causa di un episodio che promette di far discutere per molto tempo. Pochi minuti prima dell’intervallo, Kalulu, difensore della Juventus, è stato espulso con un cartellino rosso che ha scatenato reazioni di incredulità tra giocatori, allenatori e tifosi. Questo provvedimento ha avuto un impatto pesante, poiché ha ridotto la Juventus a 10 uomini sul finire del primo tempo, mettendo in difficoltà i bianconeri in un momento delicato della partita. 🔗 Leggi su Internews24.com
Espulsione Kalulu, la Juve resta in 10 sul finire del primo tempo: il rosso non c’era. Grave errore di La Penna
La partita tra Juventus e Milan si complica al 45° minuto, quando l’arbitro decide di espellere Kalulu, anche se molti osservatori ritengono che il cartellino rosso non fosse giustificato.Leggi altri contenuti correlati per approfondire la notizia.
Kalulu furioso dopo l'espulsione in Inter-Juve: la sequenza del fallo su Bastoni e la reazioneRosso per il difensoere francese nel derby d'Italia: l'ex Milan è incredulo, ma il Var non può intervenire
Doppio giallo per Kalulu: Juventus in 10, proteste del difensore bianconeroLa Juventus rimane in dieci uomini per l'espulsione di Kalulu nel match contro l'Inter: proteste dei bianconeri
45 minuti in cui abbiamo visto di tutto. Autogol di Cambiaso, con Di Gregorio che non arriva su una palla abbordabilissima. Gol di Cambiaso due minuti dopo. E l’episodio che ci farà scannare con i colleghi lunedì al lavoro da qui al 2030: l’espulsione di Kalulu facebook
Il gesto di #Bastoni che porta all'espulsione di #Kalulu è di estrema anti sportività. #InterJuventus