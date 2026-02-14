Espulsione Kalulu Inter Juventus si infiamma nel finale di primo tempo! La ricostruzione

L’espulsione di Kalulu ha scatenato polemiche durante il match tra Inter e Juventus, che si è acceso negli ultimi minuti del primo tempo. La decisione dell’arbitro ha portato i giocatori bianconeri a protestare furiosamente, alimentando il nervosismo in campo. Al momento, il motivo ufficiale riguarda un fallo ritenuto grave su un avversario, ma molti tifosi e osservatori contestano la scelta arbitrale. In campo, i giocatori della Juventus si sono avvicinati ai fischietti, chiedendo spiegazioni e accusando l’arbitro di aver sbagliato.

Inter News 24 dell’episodio che ha portato alle proteste bianconere. Il Derby d’Italia tra Inter e Juventus ha preso una piega decisiva a causa di un episodio che promette di far discutere per molto tempo. Pochi minuti prima dell’intervallo, Kalulu, difensore della Juventus, è stato espulso con un cartellino rosso che ha scatenato reazioni di incredulità tra giocatori, allenatori e tifosi. Questo provvedimento ha avuto un impatto pesante, poiché ha ridotto la Juventus a 10 uomini sul finire del primo tempo, mettendo in difficoltà i bianconeri in un momento delicato della partita. 🔗 Leggi su Internews24.com

