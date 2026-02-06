Claudio Chiellini rivela che in passato la Juventus Next Gen ha tentato di portare in squadra Haaland e i fratelli Bellingham, senza però riuscirci. Chiellini ha anche raccontato che Pedro Felipe gli ha scritto un messaggio molto positivo. Le trattative non sono andate a buon fine, ma l’interesse della società c’è sempre stato.

di Marco Baridon Juventus Next Gen, Claudio Chiellini ha parlato così delle trattative non concretizzate per Haaland e i fratelli Bellingham. (inviato al J Hotel) – Durante il workshop “Il Rapporto col Calciatore” organizzato da Piace Formazione, l’Head of Next Gen Area Claudio Chiellini ha rilasciato queste dichiarazioni. ULTIMISSIME LIVE SULLA JUVENTUS PERCORSO – «Tranne il calciatore (ride ndr). Il mio percorso nel calcio è iniziato presto: giocavo in Eccellenza e ho finito presto, a 23 anni. Ho iniziato come agente per caso, perché nel 2007 ho visto il bando per diventare agente FIFA. L’ho superato, ho chiamato Davide Lippi che era agente di mio fratello e ho iniziato a lavorare con lui fino al 2013. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus Next Gen, Claudio Chiellini svela: «Abbiamo provato a prendere Haaland e i fratelli Bellingham in passato…Pedro Felipe ci ha scritto un bellissimo messaggio»

Approfondimenti su Juventus Next Gen

L’Avellino sembra interessato a diversi giovani talenti della Juventus Next Gen, tra cui Pedro Felipe e, secondo alcune fonti, anche Giacomo Faticanti.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Juventus Next Gen

Argomenti discussi: Juve, mercato giovane: 5 colpi per la Next Gen. E Rouhi, titolare con Motta, va alla Carrarese; Next Gen | Gabriele Mulazzi torna in bianconero: prestito dal Sion; Juventus Next Gen: rinforzi internazionali; Torres-Juventus Next Gen: formazioni, dove vederla in tv e streaming.

Juventus, Claudio Chiellini contro gli arbitri per la Next Gen: Errori incomprensibili con il FVS. Non voglio dire che siamo penalizzati perché giovani, ma serve uniformitàLa Juventus Next Gen cade ancora e la seconda sconfitta consecutiva dei ragazzi dei Massimo Brambilla arriva ancora una volta con un parziale di 4 goal subiti a 2. Dopo la Sambenedettese questa volta ... calciomercato.com

Pagina 2 | Claudio Chiellini: Next obiettivo? Creare giovani da Juve per vincereEvidentemente il Trofeo dell'Armonia sportiva è il contesto perfetto, ergo diventa occasione propizia, per fare una approfondita chiacchierata con il dirigente juventino Claudio Chiellini, Head of ... tuttosport.com

Il punto sulla Juventus Next Gen Mercato giovane culminato da cinque colpi Gunduz; Licina; Oboavwoduo; Cerri; Mulazzi Ceduti invece Pedro Felipe, Rouhi, Turicchia, Valdes Ngana, Crapisto, Vacca, Okoro e Perotti #juventusnextgen #giovan facebook

UFFICIALE | Justin Oboavwoduo è un nuovo calciatore della Juventus Next Gen! x.com