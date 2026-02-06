Juventus Next Gen Claudio Chiellini svela | Abbiamo provato a prendere Haaland e i fratelli Bellingham in passato…Pedro Felipe ci ha scritto un bellissimo messaggio

Claudio Chiellini rivela che in passato la Juventus Next Gen ha tentato di portare in squadra Haaland e i fratelli Bellingham, senza però riuscirci. Chiellini ha anche raccontato che Pedro Felipe gli ha scritto un messaggio molto positivo. Le trattative non sono andate a buon fine, ma l’interesse della società c’è sempre stato.

di Marco Baridon Juventus Next Gen, Claudio Chiellini ha parlato così delle trattative non concretizzate per Haaland e i fratelli Bellingham. (inviato al J Hotel) – Durante il workshop “Il Rapporto col Calciatore” organizzato da Piace Formazione, l’Head of Next Gen Area Claudio Chiellini ha rilasciato queste dichiarazioni. ULTIMISSIME LIVE SULLA JUVENTUS PERCORSO – «Tranne il calciatore (ride ndr). Il mio percorso nel calcio è iniziato presto: giocavo in Eccellenza e ho finito presto, a 23 anni. Ho iniziato come agente per caso, perché nel 2007 ho visto il bando per diventare agente FIFA. L’ho superato, ho chiamato Davide Lippi che era agente di mio fratello e ho iniziato a lavorare con lui fino al 2013. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

