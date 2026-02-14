Clamoroso quello che è successo durante Inter-Juventus | Bastoni simula l’arbitro ci crede ed espelle Kalulu
Durante il match tra Inter e Juventus, Bastoni ha simulato un fallo, causando l'espulsione di Kalulu, che ha ricevuto il cartellino rosso dopo aver tentato di intervenire. La scena si è svolta al 75° minuto, quando l’attaccante della Juventus si trovava vicino all’area avversaria e si è avvicinato per contrastare un passaggio, ma l’arbitro ha fischiato il fallo e estratto il cartellino rosso.
Incredibile quanto successo a 'San Siro'. In questi minuti si sta giocando una delle classiche del calcio italiano, vale a dire il 'Derby d'Italia' tra l'Inter di Cristian Chivu e la Juventus di Luciano Spalletti. In questo momento il risultato è inchiodato sull'1-1, ma nel primo tempo è accaduto di tutto. Prima il fortunato vantaggio dell'Inter con l'autogol di Cambiaso, che pochi minuti dopo si rifà pareggiando e sfruttando la doppia disattenzione della difesa nerazzurra. Ma la cosa che farà molto discutere è avvenuta dopo. L'episodio riguarda il difensore bianconero Pierre Kalulu, espulso per doppio cartellino giallo prima dell'intervallo.
Bastoni simula, Kalulu viene espulso: svista clamorosa dell’arbitro ma il VAR non può intervenire
L'arbitro ha sventolato il cartellino rosso a Kalulu dopo aver fischiato un fallo su Bastoni, ma le immagini rallentate dimostrano che l'intervento non era reale.
Inter-Juventus, errore dell’arbitro: Bastona simula e i bianconeri restano in dieci
Durante il match tra Inter e Juventus, l'arbitro ha preso una decisione che ha scatenato polemiche: ha mostrato il cartellino rosso a Bastona, che aveva simulato un fallo.
