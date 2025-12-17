L’Inter punta nuovamente all’ex Juve, desiderosa di rinforzare la rosa con un acquisto di livello. Dopo la cessione avvenuta quest’estate, i nerazzurri cercano un sostituto di qualità, monitorando attentamente il profilo di Alberto Costa del Porto. Ecco i dettagli sulla possibile operazione di mercato.

© Juventusnews24.com - Marotta punta l’ex Juve: ceduto quest’estate, l’Inter vuole riportarlo in Italia per sostituire il top. Ecco di chi si tratta

Marotta sull’ex Juve: i nerazzurri seguono Alberto Costa del Porto per sostituire Dumfries. Le ultime sull’interesse dell’Inter. Il futuro di Alberto Costa, difensore portoghese classe 2003, potrebbe essere nuovamente legato al campionato italiano. Dopo l’addio alla Juventus della scorsa estate, nell’ambito dell’operazione che ha portato Joao Mario a Torino, l’ex terzino bianconero è finito prepotentemente nel mirino dell’ Inter. Secondo le indiscrezioni riportate da Il Giorno, il giocatore del Porto rappresenta una delle opzioni principali per rinforzare la corsia destra nerazzurra durante la sessione invernale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Leggi anche: Sucic convince con la maglia dell’Inter ma… Il retroscena che riguarda anche la Juve: ecco cosa è successo quest’estate. La ricostruzione

Leggi anche: Upamecano Inter, spunta la concorrenza del Real Madrid: Marotta vuole anticipare tutti, la situazione

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Juventus, Marotta: «Scelta dolorosa voluta dalla società. Figc no, magari un'altra squadra» - Io mi adeguo a quelle che sono le loro idee e le loro direttive, per amore sia delle persone che della stessa Juve». ilmattino.it

Chiellini eletto, un dirigente Juve nel consiglio Figc. Con Marotta... - Giorgio Chiellini entra ufficialmente nel Consiglio Federale della FIGC come nuovo rappresentante della Lega Serie A. tuttosport.com

Gramellini: 'La Juve subisce ogni torto prona e in silenzio, per l'Inter parla Marotta' - Nelle scorse ore l'opinionista Luca Gramellini ha parlato su Youtube della differenza di comunicazione fra l'Inter, club che si è immediatamente lamentato per i presunti torti arbitrali subiti a ... it.blastingnews.com

A Natale vai sul sicuro: regala un paio di sneakers Un’idea regalo che mette d’accordo tutti: stile, comfort e carattere. Perché, diciamolo le scarpe non sono mai abbastanza. Ti aspettiamo nei nostri punti vendita Bastia Umbra • Marotta • Mondovì • Monte - facebook.com facebook