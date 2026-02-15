Rabbia Juve John Elkann telefona a Gravina dopo il rosso a Kalulu | troppi errori ora le soluzioni

John Elkann, presidente di Exor, ha chiamato Gravina dopo che Kalulu è stato espulso con un cartellino rosso, un episodio che ha suscitato molte polemiche tra i tifosi della Juve. Elkann si è detto molto contrariato per le decisioni arbitrali che hanno influenzato il risultato della partita, evidenziando come gli errori si siano ripetuti frequentemente e senza giustificazioni concrete. La telefonata ha portato a un confronto diretto sulle possibili soluzioni per migliorare la situazione degli arbitri nelle partite di calcio italiane.

Scende in campo anche John Elkann dopo il caso dell'espulsione di Kalulu in Inter-Juve e le parole dei dirigenti bianconeri Comolli e Chiellini contro il designatore arbitrale Gianluca Rocchi. Il presidente di Exor, la holding che controlla la società juventina, ha telefonato al presidente della Figc Gabriele Gravina, per manifestare la sua preoccupazione. Secondo quanto appreso dall'Ansa, John Elkann ha espresso forte disappunto per i numerosi e ripetuti errori arbitrali e ha sollecitato il numero uno del calcio italiano ad individuare soluzioni efficaci volte a migliorare il sistema e a garantire l'integrità e la credibilità del movimento. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Rabbia Juve, John Elkann telefona a Gravina dopo il rosso a Kalulu: troppi errori, ora le soluzioni Elkann chiama Gravina: non solo il disappunto per gli errori arbitrali, ha avanzato anche questa richiesta. Tutti i retroscena John Elkann, retroscena con Spalletti dopo Monaco Juve: qual è il pensiero che emerge dalle parti della Continassa John Elkann era a Montecarlo per sostenere la Juventus, anche durante la trasferta in Champions contro il Monaco. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Juve, John Elkann in visita alla squadra: ha seguito l'allenamento insieme alla dirigenza. Elkann telefona a Gravina, forte disappunto per i ripetuti errori arbitrali(ANSA) - TORINO, 15 FEB - John Elkann, presidente di Exor, la holding che controlla la Juventus, ha voluto manifestare le proprie preoccupazioni al presidente Gabriele Gravina, dopo la partita con l'I ... msn.com Juventus, il gesto di John Elkann alla vigilia dell’Inter e in vista del match con il Galatasaray. Cosa ha fattoJuventus, il gesto di John Elkann alla vigilia dell’Inter e in vista del match con il Galatasaray. Cosa ha fatto Il momento è di quelli cruciali, e la società risponde presente. La Juventus si apprest ... calcionews24.com Rabbia in casa Juventus all’intervallo della sfida contro l’Inter Stando alla ricostruzione de La Stampa il tecnico bianconero Luciano #Spalletti rientrando nel tunnel all’intervallo si sarebbe rivolto all’arbitro La Penna dicendogli: “Hai falsato la partita!” #Inter x.com Rabbia in casa Juventus all’intervallo della sfida contro l’Inter Stando alla ricostruzione de La Stampa il tecnico bianconero Luciano Spalletti rientrando nel tunnel all’intervallo si sarebbe rivolto all’arbitro Federico La Penna dicendogli: “Hai falsato la partita!” facebook