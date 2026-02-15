Inter-Juve interviene La Russa ed è caos | Rubare a chi ruba è giusto

Ignazio La Russa, presidente del Senato e tifoso dell’Inter, ha alimentato il caos con una dichiarazione controversa durante un collegamento a Telelombardia, affermando che “rubare a chi ruba è giusto”. La sua frase ha scatenato molte reazioni, soprattutto tra i tifosi della Juventus, e si è aggiunta alle polemiche nate dopo il match tra le due squadre. La sua posizione ha fatto discutere anche sui social e tra gli addetti ai lavori, creando un acceso dibattito pubblico.

Ignazio La Russa, presidente del Senato e noto tifoso dell' Inter, è intervenuto a Telelombardia sul caso che ha fatto discutere dopo Inter-Juventus. Al centro della polemica c'è Alessandro Bastoni, difensore nerazzurro, protagonista di un episodio che ha portato all'espulsione del bianconero Kalulu. La partita, conclusasi 3-2 per l' Inter, è stata segnata proprio da questo momento controverso, con la Juve in dieci uomini per oltre un tempo. Secondo La Russa, l'episodio non deve essere visto come un illecito grave: " Rubare in casa di chi ruba non è poi così grave. Siamo sempre in credito ", ha spiegato, ricordando che, secondo lui, l' Inter si è spesso sentita derubata dalla Juventus in passato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Inter-Juve, interviene La Russa ed è caos: "Rubare a chi ruba è giusto"