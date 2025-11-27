L' atteggiamento giusto l' Yildiz giusto ora tocca a Spalletti liberare la Juve
Dal gelo di Bodo è emersa una squadra in crescita, che solo il tocco del suo allenatore può definitivamente trasformare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
