Espulsione Kalulu la Juve resta in 10 sul finire del primo tempo | il rosso non c’era Grave errore di La Penna

La partita tra Juventus e Milan si complica al 45° minuto, quando l’arbitro decide di espellere Kalulu, anche se molti osservatori ritengono che il cartellino rosso non fosse giustificato. La decisione di La Penna ha lasciato i bianconeri con un uomo in meno, alterando gli equilibri sul campo. Durante l’azione, il difensore francese ha ricevuto il cartellino, ma diverse immagini hanno mostrato che l’intervento non era così grave come sembrava. La scelta dell’arbitro ha suscitato molte polemiche tra tifosi e analisti, che criticano il suo giudizio.

Espulsione Kalulu, la Juventus resta in inferiorità numerica per il rosso al difensore francese. Un secondo giallo che non c'era. Il motivo. Il Derby d'Italia si infiamma per un episodio arbitrale destinato a far discutere a lungo. Poco prima dell'intervallo, un colpo di scena scuote l'assetto tattico di Spalletti: si registra l' espulsione Kalulu, un provvedimento pesantissimo che cambia radicalmente il volto della sfida di San Siro. In un momento di altissima tensione agonistica, la Juve resta in 10 sul finire del primo tempo, perdendo uno dei suoi pilastri difensivi in una dinamica di gioco apparsa fin da subito controversa.