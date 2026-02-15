Inter Juve furia contro La Penna | Non esiste non esiste! Reazione furiosa di Comolli e Chiellini dopo lo scandalo Kalulu

Giorgio Chiellini e Giuseppe Comolli hanno espresso tutta la loro rabbia dopo che La Penna ha escluso Kalulu, accusando il direttore di gara di aver preso una decisione ingiusta. La loro reazione si è scatenata immediatamente, con commenti duri e parole forti, in particolare sui social. La protesta è nata dalla decisione di mostrare il cartellino rosso al difensore del Milan, che ha provocato molte discussioni tra tifosi e addetti ai lavori.

Inter Juve, dura la reazione dei bianconeri contro La Penna dopo il rosso a Kalulu. Comolli e Chiellini furiosi con il direttore di gara. Il sipario cala su un Derby d'Italia destinato a lasciare una scia di polemiche infinita, segnato da decisioni arbitrali che hanno trasformato il rettangolo verde in una polveriera. La Juventus esce sconfitta per 3-2 nel derby d'Italia a San Siro contro l'Inter con alta tensione alla fine dei primi 45 minuti di gioco, un risultato che però passa quasi in secondo piano rispetto al caos scoppiato prima del rientro negli spogliatoi. Il punto di rottura si è verificato nel corso della prima frazione, quando un fischio del direttore di gara La Penna ha cambiato radicalmente l'inerzia del match. "Non esiste, non esiste": la furia di Chiellini, Comolli e Spalletti contro La Penna Chiellini, Comolli e Spalletti hanno protestato furiosamente contro La Penna durante l'intervallo, dopo aver visto un episodio che ha scatenato la loro ira. Kalulu espulso in Inter-Juve, furia Spalletti contro La Penna Durante la partita tra Inter e Juventus, Kalulu è stato espulso al 70° minuto, scatenando la reazione furiosa di Spalletti contro il direttore di gara La Penna.