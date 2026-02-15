Non esiste non esiste | la furia di Chiellini Comolli e Spalletti contro La Penna
Chiellini, Comolli e Spalletti hanno protestato furiosamente contro La Penna durante l’intervallo, dopo aver visto un episodio che ha scatenato la loro ira. La rabbia dei dirigenti della Juventus si è accesa dopo alcune decisioni dell'arbitro romano, che hanno generato molte polemiche tra i presenti. Durante lo scontro, Spalletti ha persino portato via il direttore di gara dal campo, cercando di convincerlo a cambiare atteggiamento.
"Non esiste, non esiste". Lo urla a più riprese il Director of Football Strategy della Juventus, Giorgio Chiellini, all'intervallo della partita contro l'Inter. Il mirino della sua invettiva è puntato sull'arbitro La Penna, colpevole di aver espulso Kalulu per doppia ammonizione per un fallo inesistente su Bastoni. Il video del caos che si è scatenato al rientro in campo delle squadre sta facendo il giro dei social e testimonia la rabbia di tutta la dirigenza juventina (tra i più scatenati pure l'ad Comolli) nei confronti del direttore di gara romano. Al momento del rientro negli spogliatoi delle due squadre, sulle scale che portano nella pancia di San Siro, Luciano Spalletti (affiancato dal team manager Matteo Fabris e da Mattia Perin) si sta confrontando in modo vibrato con La Penna. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Furia Spalletti e Comolli nel tunnel degli spogliatoi contro La Penna
Luciano Spalletti e Francesco Comolli si sono scagliati contro La Penna nel tunnel degli spogliatoi dopo la partita tra Juventus e Inter.
Kalulu espulso in Inter-Juve, furia Spalletti contro La PennaLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Di terre e mari che non ci appartengono; Merz: l’ordine del dopoguerra non esiste più, serve Europa sovrana; Czerny: la salute integrale non esiste senza la sua dimensione spirituale; Merz a Monaco: l’ordine del dopoguerra non esiste più. Serve un’Europa sovrana.
Vicenza, Gallo: La fortuna non esiste, esiste la bravura di una squadra. Cittadella in saluteIl tecnico del Vicenza Fabio Gallo ha presentato in conferenza il derby contro il Cittadella di oggi: Veniamo da una vittoria che qualcuno ha definito fortunosa, ma la fortuna non esiste: c’è stato ... m.tuttomercatoweb.com
Non esiste democrazia se manca giustizia socialeIn un tempo in cui precarietà, disuguaglianze e insicurezza democratica diventano la norma, il lavoro deve tornare a essere il cuore pulsante del patto sociale. Non un lavoro qualsiasi, ma un lavoro ... quotidiano.net
"Non esiste una cosa del genere", "Hai rovinato una partita" Esplode la rabbia di Spalletti, Chiellini e Comolli alla fine della partita all'imbocco del tunnel: nel mirino c'è La Penna e la sua gestione della partita #InterJuventus #Spalletti #Chiellini facebook