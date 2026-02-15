Chiellini, Comolli e Spalletti hanno protestato furiosamente contro La Penna durante l’intervallo, dopo aver visto un episodio che ha scatenato la loro ira. La rabbia dei dirigenti della Juventus si è accesa dopo alcune decisioni dell'arbitro romano, che hanno generato molte polemiche tra i presenti. Durante lo scontro, Spalletti ha persino portato via il direttore di gara dal campo, cercando di convincerlo a cambiare atteggiamento.

"Non esiste, non esiste". Lo urla a più riprese il Director of Football Strategy della Juventus, Giorgio Chiellini, all'intervallo della partita contro l'Inter. Il mirino della sua invettiva è puntato sull'arbitro La Penna, colpevole di aver espulso Kalulu per doppia ammonizione per un fallo inesistente su Bastoni. Il video del caos che si è scatenato al rientro in campo delle squadre sta facendo il giro dei social e testimonia la rabbia di tutta la dirigenza juventina (tra i più scatenati pure l'ad Comolli) nei confronti del direttore di gara romano. Al momento del rientro negli spogliatoi delle due squadre, sulle scale che portano nella pancia di San Siro, Luciano Spalletti (affiancato dal team manager Matteo Fabris e da Mattia Perin) si sta confrontando in modo vibrato con La Penna. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Non esiste, non esiste": la furia di Chiellini, Comolli e Spalletti contro La Penna

