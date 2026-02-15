Inter-Juve fa scandalo ovunque la TV americana | Il miglior giocatore interista è stato l’arbitro
Durante la trasmissione sulla CBS, l'ex calciatore americano Mike Grella ha commentato la partita Inter-Juventus, criticando aspramente le decisioni arbitrali. Grella ha affermato che l’arbitro è stato il giocatore più influente in campo per l’Inter, suscitando molte polemiche negli Stati Uniti. La frase ha fatto il giro dei social e ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori, che hanno commentato con durezza questa opinione.
L'ex calciatore americano Mike Grella, che commenta la Serie A sulla CBS, ha parlato di Inter-Juventus e a caldo ha usato una frase fortissima: "L'arbitro è stato il miglior calciatore dell'Inter".
“Arbitro è il miglior giocatore dell’Inter”, l’espulsione di Kalulu fa il giro del mondo
Durante la partita tra Inter e Juventus, l’arbitro è stato protagonista di una decisione controversa che ha suscitato molte reazioni.
