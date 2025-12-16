Best FIFA Awards 2025 svelati tutti i premi | Donnarumma miglior portiere ecco chi è stato il miglior giocatore dell’anno Ecco i riconoscimenti di Doha

I Best FIFA Awards 2025 hanno svelato i premi assegnati, tra cui il riconoscimento a Donnarumma come miglior portiere e il titolo di miglior giocatore dell’anno. L’evento di Doha ha visto premiare i talenti più meritevoli, con riconoscimenti per i protagonisti del calcio mondiale. Ecco tutti i premi e i protagonisti di questa edizione.

Best FIFA Awards 2025, ecco tutti i giocatori premiati: Donnarumma miglior portiere, il miglior giocatore dellanno.I riconoscimenti. Le luci di Doha si sono accese per celebrare l’eccellenza del calcio mondiale. Nella splendida cornice qatariota, sono stati assegnati i FIFA The Best Football Awards 2025, l’evento che annualmente incorona i protagonisti assoluti della stagione. Orgoglio azzurro: Donnarumma miglior portiere. L’Italia sorride grazie a Gianluigi Donnarumma. Il numero uno della Nazionale e del Manchester City ha conquistato il prestigioso premio come miglior portiere dell’anno. La giuria ha riconosciuto la stagione straordinaria di “Gigio”, fatta di parate decisive, continuità di rendimento e una maturità che lo conferma come il riferimento assoluto nel ruolo a livello globale. Juventusnews24.com

