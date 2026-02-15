Inter-Juve fa ancora discutere | il designatore Rocchi | Errore evidente ma colpa non solo dell’arbitro

Il designatore Rocchi ha commentato l’incidente di Inter-Juve, accusando un errore evidente e riconoscendo che la colpa non ricade solo sull’arbitro. L’episodio ha coinvolto l’espulsione di Kalulu da parte di La Penna, che ha sventolato il cartellino dopo un contrasto con Bastoni, il quale aveva finto di essere stato colpito. Bastoni ha poi esultato al rosso mostrato, alimentando le polemiche sul campo.

Proseguono le polemiche dopo il chiaro ed evidente errore di La Penna, che espelle Kalulu senza un tocco da parte del difensore bianconero ai danni di Bastoni, che simula vistosamente per poi esultare a rosso sventolato. Un comportamento che non è piaciuto a molti, tra cui Rocchi, che evidenzia l'errore dell'arbitro e del difensore dell'Inter. Inter-Juve, Rocchi ammette: "Errore evidente, colpa anche di Bastoni". In una telefonata all' ANSA, il designatore degli arbitri Rocchi interviene dopo l'errore evidente sul rosso a Kalulu. Le sue parole evidenziano la colpa dell'arbitro La Penna ma della simulazione chiara di Bastoni. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Inter-Juve fa ancora discutere: il designatore Rocchi: "Errore evidente ma colpa non solo dell'arbitro" Rocchi rompe il silenzio dopo Inter Juve: «Dispiaciuti per l'episodio, chiaro errore di La Penna. Lui è mortificato ma non è il solo ad aver sbagliato!» Gianluca Rocchi, designatore arbitrale, ha deciso di parlare dopo il match Inter-Juventus, dove un errore di La Penna ha influenzato l'esito della partita. Inter-Juve, l'episodio fa infuriare anche i tifosi del Napoli: che errore dell'arbitro L'arbitro ha deciso di mostrare il rosso a Kalulu durante Inter-Juve, un episodio che ha scatenato proteste anche tra i tifosi del Napoli.