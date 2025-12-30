Chivu Inter il tecnico celebra il primato nerazzurro a fine 2025 | la situazione della squadra del tecnico rumeno

Al termine del 2025, l’Inter guidata da Chivu si conferma in testa alla classifica, grazie a una stagione caratterizzata da solidità e maturità. La vittoria a Bergamo rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso della squadra, che si distingue per organizzazione e costanza. In questa fase, il tecnico rumeno ha contribuito a consolidare un gruppo compatto, capace di affrontare con efficacia le sfide della competizione.

Inter News 24 Inter Chivu, e la leadership dell'Inter raccontate dalla prima pagina di QS: il successo di Bergamo certifica una squadra solida e matura. È Cristian Chivu il grande protagonista della prima pagina odierna di Quotidiano Sportivo. Dopo il successo ottenuto a Bergamo, il quotidiano sceglie un titolo emblematico per raccontare il momento nerazzurro: «Chivu, la forza della vetta». Una definizione che fotografa alla perfezione la situazione dell'Inter, capace di chiudere il 2025 al comando della classifica con 36 punti, in un campionato più equilibrato che mai. QS sottolinea come il primato non sia casuale, ma frutto di una gestione lucida e continua da parte dell'allenatore romeno.

‘Dottor Cristian & mister Chivu’: Inter camaleonte e poi fa come Mou… tutti i segreti - Tutti i segreti di Cristian Chivu, che trova sempre più consensi tra i tifosi dell'Inter e non soltanto. msn.com

Chivu “Pronti a giocarci la Supercoppa, un onore allenare l’Inter” - Testa alta e giocarsela a viso aperto, al di là dell'avversario. msn.com

#Zanetti: "Sono convinto che #Chivu meriti di allenare l'Inter. Anche da giocatore era molto intelligente" x.com

Le parole di Conte e la secca replica di Chivu, pressione alle stelle: Napoli e Inter, si alza la temperatura - facebook.com facebook

