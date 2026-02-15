Inter-Juve clamoroso | dirigenti bianconeri aggrediti dai tifosi in tribuna

Durante il match tra Inter e Juventus, alcuni tifosi hanno aggredito i dirigenti bianconeri presenti in tribuna, scatenando tensioni forti. La violenza è scoppiata subito dopo la fine della partita, quando i supporter hanno circondato i dirigenti, chiedendo spiegazioni e mostrando nervosismo. La partita si è conclusa con una sconfitta per la Juventus, che ha perso 3-2 contro l’Inter a San Siro, ma l’episodio più eclatante è stato proprio questo scontro tra tifosi e dirigenti.

Oltre il danno la beffa. La Juventus ha perso 3 a 2 contro l'Inter a San Siro. Ma più che il risultato, a fare scalpore è stato l'arbitraggio di Gianluca La Penna. Dopo la metà del primo tempo, l'arbitro si è fatto ingannare da una simulazione evidente di Alessandro Bastoni. Così ha estratto il secondo giallo a Pierre Kalulu e ha lasciato la Vecchia Signora in inferiorità numerica per tutta la restante parte del match. Subito dopo, il gesto antisportivo del difensore nerazzurro che, consapevole della "bravata" sportiva, ha anche esultato in faccia al terzino bianconero. I dirigenti della Juventus, dopo la fine del primo tempo, sono scesi nel tunnel a bordo campo per protestare contro La Penna.