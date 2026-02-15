Altra vergogna Inter | dirigenti Juve insultati e costretti a lasciare la tribuna dopo il 3 a 2 – VIDEO

Un video diffuso da Tuttosport mostra i dirigenti della Juventus insultati e costretti a lasciare la tribuna dopo il gol di Zielinski che ha portato l’Inter sul 3-2. La scena si è verificata immediatamente dopo il gol, con i tifosi nerazzurri che hanno rivolto insulti ai dirigenti bianconeri, creando tensione tra le due tifoserie.

Tuttosport rilancia un video piuttosto disdicevole che mostra i dirigenti della Juve insultati dopo il gol del 3-2 di Zielinski e costretti a lasciare la tribuna. Nella civile Milano uno non se lo aspetta, figuriamoci poi in un ambiente d’élite come la tribuna dell’ Inter. Eppure, tutto il mondo è evidentemente paese. Dirigenti Juve costretti a lasciare la tribuna: il video. Spiacevole episodio a San Siro dopo il gol nel finale di Zielinski. I dirigenti bianconeri sono stati, infatti, insultati in tribuna e sono stati costretti a lasciare in anticipo il loro posto #Tuttosport #Inter #Juventus pic. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Altra vergogna Inter: dirigenti Juve insultati e costretti a lasciare la tribuna dopo il 3 a 2 – VIDEO Collovati durissimo dopo Inter Juve: «Rocchi dia le dimissioni! Bastoni? Chiedere scusa non è una vergogna, e anche Chivu…» Fulvio Collovati ha criticato aspramente l’arbitraggio nel derby tra Inter e Juventus, chiedendo a Rocchi di dimettersi. Juve, un’altra grande firma dopo Yildiz: anticipo secco sull’Inter La Juventus ha annunciato un’altra firma importante, pochi giorni dopo aver rinnovato il contratto di Yildiz. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Inter-Juve, il 3-2 dello scandalo: il post partita e tutte le dichiarazioni; Inter-Juve, caos nel tunnel! Comolli e Chiellini contro La Penna: Non esiste!; DIRETTA VIDEO - CalcioNapoli24 Live in onda dalle 12!; Inter-Juve già falsata! Senza vergogna, spunta una clamorosa presa in giro!. Un’altra Inter a zero: Vlahovic e super scippo al MilanI recenti successi ottenuti dall’Inter sono stati frutto di un lavoro quasi impeccabile della dirigenza come, naturalmente, di Simone Inzaghi. Fino all’avvento di Oaktree, Beppe Marotta (ora ... calciomercato.it Inter ko anche a Madrid: riunione immediata anti crisi tra Chivu, dirigenti e giocatoriMini crisi in casa Inter. Dopo la sconfitta nel derby col Milan, la squadra di Chivu è stata messa ko anche dall’Atletico Madrid in Champions League. I nerazzurri hanno disputato una buona partita, ma ... calciomercato.it Squalifica esemplare e esclusione dalla nazionale. Non c’è altra strada per questa vergogna. #InterJuventus x.com Vergogna. Non ci sono altre parole. A Verona cinque maestre di un asilo nido sono state interdette con l’accusa di schiaffi, spintoni e maltrattamenti su bambini piccolissimi. Durante i pasti, alcuni sarebbero stati addirittura legati alle seggioline. Chi sceglie di l facebook