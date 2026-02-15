Inter Juve dirigenti bianconeri insultati in tribuna a San Siro Ecco che cosa è successo durante il derby d’Italia

Durante il derby di Milano, i dirigenti della Juventus sono stati insultati dai tifosi nerazzurri in tribuna a San Siro. La singolare scena si è verificata mentre i dirigenti si trovavano a osservare la partita da vicino, e alcuni supporter hanno rivolto loro insulti pesanti, causando scompiglio tra gli spettatori presenti.

I dirigenti bianconeri sono stati insultati sulle tribuna di San Siro durante Inter Juve. Ecco che cosa è successo sul finale della partita. La Juve ha vissuto una serata da incubo non solo sul rettangolo verde. Le tensioni, già esplose nel tunnel degli spogliatoi durante l’intervallo, sono degenerate nel finale di gara a San Siro. Come testimoniano diversi video diffusi sui social, subito dopo la rete del 3-2 siglata da Piotr Zielinski, i vertici del club presenti in tribuna sono stati bersagliati da insulti pesanti da parte dei tifosi di casa. ULTIME JUVE LIVE Damien Comolli, Giorgio Chiellini e Francois Modesto sono stati costretti ad abbandonare i loro posti prima del triplice fischio, letteralmente scortati via da alcuni collaboratori per garantire la loro sicurezza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Un video diffuso da Tuttosport mostra i dirigenti della Juventus insultati e costretti a lasciare la tribuna dopo il gol di Zielinski che ha portato l’Inter sul 3-2.

