Rigore Wirtz Viviano torna sull’episodio | La morte del calcio E su Bastoni dico che… 

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Emiliano Viviano torna sull'episodio del rigore di Wirtz, definendolo «la morte del calcio». Le sue dichiarazioni offrono una riflessione sulle decisioni arbitrali e il loro impatto sul gioco, suscitando discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. Un'analisi che mette in luce le tensioni e le polemiche legate agli episodi controversi in campo.

Inter News 24 Rigore Wirtz, Emiliano Viviano è tornato sullepisodio, definendolo la morte del calcio. Poi ha detto la sua anche su Alessandro Bastoni. Emiliano Viviano ha parlato a Tv Play del controverso episodio del Rigore assegnato al Liverpool in Champions contro l’Inter. « Per me quella roba è la morte del calcio.  Anche un arbitro importante al quale ho chiesto mi ha detto che questa è follia, altro che rigore.  Gli insulti? A me non interessa nulla. I giocatori e l’allenatore del Liverpool erano in difficoltà a rispondere alle domande su questo rigore. Si torna alla mia battaglia con la logica: i giocatori sono fermi sulla loro posizione, uno è girato di spalle; anche se gli tiracchia la maglia per me non è rigore. Internews24.com

© Internews24.com 

