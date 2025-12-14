Rigore Wirtz Viviano torna sull’episodio | La morte del calcio E su Bastoni dico che… 

Emiliano Viviano torna sull'episodio del rigore di Wirtz, definendolo «la morte del calcio». Le sue dichiarazioni offrono una riflessione sulle decisioni arbitrali e il loro impatto sul gioco, suscitando discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. Un'analisi che mette in luce le tensioni e le polemiche legate agli episodi controversi in campo.

Inter News 24 Rigore Wirtz, Emiliano Viviano è tornato sull’episodio, definendolo la morte del calcio. Poi ha detto la sua anche su Alessandro Bastoni. Emiliano Viviano ha parlato a Tv Play del controverso episodio del Rigore assegnato al Liverpool in Champions contro l’Inter. « Per me quella roba è la morte del calcio. Anche un arbitro importante al quale ho chiesto mi ha detto che questa è follia, altro che rigore. Gli insulti? A me non interessa nulla. I giocatori e l’allenatore del Liverpool erano in difficoltà a rispondere alle domande su questo rigore. Si torna alla mia battaglia con la logica: i giocatori sono fermi sulla loro posizione, uno è girato di spalle; anche se gli tiracchia la maglia per me non è rigore. Internews24.com

Caressa dopo il rigore su Wirtz: "Basta premiare i simulatori. Ecco perché il VAR tende a intervenire troppo" x.com

?Ambrosini: "Il rigore per il Liverpool non c'è, ragazzi. Non si deve fischiare un rigore così, anche perché il buon Wirtz ha aumentato un po' la percezione e ha ingannato l'arbitro, sebbene il VAR lì non debba intervenire. Detto questo, Bastoni quella roba lì no - facebook.com facebook