MasterChef Italia riparte su Sky e NOW con un boom di ascolti e il concorrente di 92 anni

Digital-news.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La nuova stagione di MasterChef Italia su Sky e NOW promette emozioni intense, storie sorprendenti e un concorrente di 92 anni. L'esordio ha conquistato quasi 700mila spettatori, registrando un boom di ascolti, mentre sui social lo show si impone come uno dei contenuti più commentati della giornata.

La nuova stagione si accende tra emozioni, storie sorprendenti e una prova memorabile che conquista quasi 700mila spettatori, mentre sui social l’esordio esplode e trascina lo show in vetta ai contenuti più commentati della giornata. Si sono finalmente riaccesi i fornelli di MasterChef Italia, con i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli pronti a valutare. su Digital-News. Digital-news.it

masterchef italia riparte skyMasterChef Italia 15 al via: quando inizia e come vedere in TV e streaming lo show - La nuova edizione del popolare cooking show riparte e, come al solito, sarà disponibile in esclusiva su Sky oltre che su NOW, attivando il Pass ... hdblog.it

masterchef italia riparte skyMasterchef 2025 in tv su Sky e Now: dove vedere le puntate in diretta e in streaming e tutte le novità - La nuova stagione di MasterChef Italia, in partenza da giovedì 11 dicembre 2025, andrà in onda tutti i giovedì, dalle 21. fanpage.it

masterchef italia riparte su sky e now con un boom di ascolti e il concorrente di 92 anni

© Digital-news.it - MasterChef Italia riparte su Sky e NOW con un boom di ascolti e il concorrente di 92 anni

Masterchef Italia x Stranger Things

Video Masterchef Italia x Stranger Things