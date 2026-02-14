Boniek e Tardelli si giocano il Derby d' Italia | i due la pensano diversamente su Inter-Juve
Zbigniew Boniek e Marco Tardelli sono protagonisti di un scontro di opinioni sul Derby d'Italia di questa sera, dopo aver partecipato alla presentazione del documentario 'Juventus, Primo Amore' che ripercorre le vittorie tra il 1975 e il 1985. Durante l'evento, i due ex giocatori hanno condiviso le loro previsioni, mostrando posizioni opposte sulla sfida tra Inter e Juventus. Boniek si aspetta una vittoria dei nerazzurri, mentre Tardelli punta sui bianconeri, entrambi con un occhio ai giocatori chiave delle rispettive squadre.
A margine della presentazione del film documentario 'Juventus, Primo Amore', che celebra i successi del decennio 1975-1985, Boniek e Tardelli si lasciano andare e azzardano il pronostico completo sul derby d'Italia in programma questa sera. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it
"Perché la Juve non vince più?": la risposta di Tardelli e Boniek è netta
La Juventus non riesce più a vincere come un tempo.
Inter Juve, due recuperi importanti per Spalletti in vista del Derby d’Italia: di chi si tratta. Le ultime di formazione
Spalletti si prepara al derby d’Italia con due recuperi importanti.
Argomenti discussi: Boniek e Tardelli: Agnelli ci chiamava alle 6 del mattino. Il var? L’anticalcio, ma un male necessario; Perché la Juve non vince più?: la risposta di Tardelli e Boniek è netta; Tardelli all'attacco: Manca qualcuno che ami la Juve, con i francesi un disastro ma restano lì; Juventus, c'è il film sul decennio d'oro. Tardelli duro con il club bianconero: Oggi manca amore.
Boniek e Tardelli: Agnelli ci chiamava alle 6 del mattino. Il var? L’anticalcio, ma un male necessarioLa cosa bella era proprio quando ti chiamava al mattino: tu continuavi a parlare, ma dopo un po' ti accorgevi che lui aveva già messo giù ... deejay.it
Juventus 1975-1985: il documentario di Angelo BozzoliniIl documentario sulla Juventus 1975-1985. Date, sale e il siparietto tra Boniek e Tardelli al cinema Anteo di Milano. lagazzettadellospettacolo.it
Salta Inter-Juve mdst.it/4aCe1gF #SportMediaset facebook
Probabili formazioni #Inter- #Juve: scatto #Conceicao, #Spalletti torna al passato x.com