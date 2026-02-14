Boniek e Tardelli si giocano il Derby d' Italia | i due la pensano diversamente su Inter-Juve

Zbigniew Boniek e Marco Tardelli sono protagonisti di un scontro di opinioni sul Derby d'Italia di questa sera, dopo aver partecipato alla presentazione del documentario 'Juventus, Primo Amore' che ripercorre le vittorie tra il 1975 e il 1985. Durante l'evento, i due ex giocatori hanno condiviso le loro previsioni, mostrando posizioni opposte sulla sfida tra Inter e Juventus. Boniek si aspetta una vittoria dei nerazzurri, mentre Tardelli punta sui bianconeri, entrambi con un occhio ai giocatori chiave delle rispettive squadre.