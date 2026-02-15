Inter-Juve 3-2 la furia dei bianconeri per l’espulsione assurda di Kalulu L’assalto all’arbitro nel tunnel | Questo non è calcio – Il video
La Juventus ha perso 3-2 contro l’Inter, a causa dell’espulsione ritenuta ingiusta di Kalulu. I bianconeri, furiosi per quella decisione, hanno cercato di avvicinarsi all’arbitro nel tunnel, urlando che non si trattava di calcio. Durante l’episodio, alcuni giocatori si sono scagliati contro l’arbitro e sono stati ripresi dalle telecamere.
È una sconfitta amarissima quella patita sabato sera dalla Juventus nel “ derby d’Italia ” contro l’Inter. E non perché non si possa perdere con la capolista, ma perché la partita è stata viziata da un episodio arbitrale avvenuto proprio in chiusura di primo tempo. Dopo aver ammonito una prima volta lo juventino Pierre Kalulu al 32? (per un intervento su Nicolò Barella), infatti, dieci minuti l’arbitro Federico La Penna tira fuori il secondo cartellino giallo per il difensore francese, decretandone l’espulsione. Il contatto con Alessandro Bastoni era stato in realtà lievissimo, ma l’interista furbamente si era gettato a terra.🔗 Leggi su Open.online
Bastoni ha festeggiato con entusiasmo dopo che l’arbitro ha mostrato un cartellino rosso a Kalulu, episodio che ha scatenato le proteste dei tifosi della Juventus.
L’arbitro ha deciso di espellere Kalulu durante il match tra Inter e Juventus, lasciando i bianconeri in 10 uomini e scatenando molte polemiche.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
