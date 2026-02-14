Inter-Juve 1-1 succede di tutto | bianconeri in 10 ma l’espulsione di Kalulu è molto dubbia

Da thesocialpost.it 14 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’arbitro ha deciso di espellere Kalulu durante il match tra Inter e Juventus, lasciando i bianconeri in 10 uomini e scatenando molte polemiche. La decisione è arrivata al 35° minuto, quando il difensore è stato ammonito per fallo su Lautaro Martinez, ma molti tifosi e analisti ritengono che l’episodio fosse meno grave di quanto sia stato giudicato. La partita si è accesa subito dopo, con entrambe le squadre che hanno cercato di sfruttare il numero in meno dell’avversario, mentre il pubblico di San Siro ha reagito con entusiasmo e proteste.

Il Derby d’Italia torna a infiammare San Siro per la venticinquesima giornata di Serie A. Questa sera, sabato 14 febbraio 2026, alle 20:45, l’ Inter ospita la Juventus in un match che promette spettacolo e grande intensità. La partita assume particolare importanza per la classifica, con entrambe le squadre determinate a conquistare punti preziosi per i propri obiettivi stagionali. I tifosi delle due compagini sono già in fermento, pronti a sostenere le proprie squadre in una sfida storica che ha sempre regalato emozioni e gol. L’attesa cresce per vedere come gli allenatori interpreteranno la partita, con le scelte tattiche e i giocatori chiave pronti a fare la differenza sul campo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

inter juve 1 1 succede di tutto bianconeri in 10 ma l8217espulsione di kalulu 232 molto dubbia

© Thesocialpost.it - Inter-Juve 1-1, succede di tutto: bianconeri in 10, ma l’espulsione di Kalulu è molto dubbia

Inter Juve 1-1 LIVE: succede di tutto a San Siro! Autogol e gol di Cambiaso, poi rosso a Kalulu

L'incontro tra Inter e Juventus si è concluso con un pareggio 1-1, dopo una partita ricca di emozioni a San Siro.

Espulsione Kalulu, la Juve resta in 10 sul finire del primo tempo: il rosso non c’era. Grave errore di La Penna

La partita tra Juventus e Milan si complica al 45° minuto, quando l’arbitro decide di espellere Kalulu, anche se molti osservatori ritengono che il cartellino rosso non fosse giustificato.

Leggi altri contenuti correlati per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Juve-Inter: ricordi i giocatori più… inattesi che hanno fatto gol?; Inter-Juventus, il mondo a colori; Inter-Juve, Sky, Dazn o NOW? Dove vederla in streaming e in tv; Inter-Juventus: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni.

inter juve 1 1Inter-Juventus 1-1 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: via al secondo tempoLa diretta live di Inter-Juventus di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

inter juve 1 1Serie A A fine primo tempo Inter-Juve 1-1: autogol e gol di Cambiaso. Bianconeri in 10Inter-Juve: 1-1. Bianconeri in 10 Partita ad altissima intensità. Con la Juventus che fino a questo momento è apparsa più convincente. Anche se l’Inter ha saputo concretizzare le proprie opportunità. msn.com