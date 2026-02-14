Inter-Juve 1-1 succede di tutto | bianconeri in 10 ma l’espulsione di Kalulu è molto dubbia

L’arbitro ha deciso di espellere Kalulu durante il match tra Inter e Juventus, lasciando i bianconeri in 10 uomini e scatenando molte polemiche. La decisione è arrivata al 35° minuto, quando il difensore è stato ammonito per fallo su Lautaro Martinez, ma molti tifosi e analisti ritengono che l’episodio fosse meno grave di quanto sia stato giudicato. La partita si è accesa subito dopo, con entrambe le squadre che hanno cercato di sfruttare il numero in meno dell’avversario, mentre il pubblico di San Siro ha reagito con entusiasmo e proteste.

Il Derby d'Italia torna a infiammare San Siro per la venticinquesima giornata di Serie A. Questa sera, sabato 14 febbraio 2026, alle 20:45, l' Inter ospita la Juventus in un match che promette spettacolo e grande intensità. La partita assume particolare importanza per la classifica, con entrambe le squadre determinate a conquistare punti preziosi per i propri obiettivi stagionali. I tifosi delle due compagini sono già in fermento, pronti a sostenere le proprie squadre in una sfida storica che ha sempre regalato emozioni e gol. L'attesa cresce per vedere come gli allenatori interpreteranno la partita, con le scelte tattiche e i giocatori chiave pronti a fare la differenza sul campo. L'incontro tra Inter e Juventus si è concluso con un pareggio 1-1, dopo una partita ricca di emozioni a San Siro. La partita tra Juventus e Milan si complica al 45° minuto, quando l'arbitro decide di espellere Kalulu, anche se molti osservatori ritengono che il cartellino rosso non fosse giustificato. Partita ad altissima intensità. Con la Juventus che fino a questo momento è apparsa più convincente. Anche se l'Inter ha saputo concretizzare le proprie opportunità. Vantaggio nerazzurro con l'autorete di Cambiaso su un errore di Di Gregorio. Pareggio poi bianconero con la rete dello stesso Cambiaso, ma nel finale grave svista di La Penna che espelle Kalulu per doppio