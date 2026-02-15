Chivu dopo Inter Juve | Rosso a Kalulu? Tocco leggero ma non è simulazione! Tenga le mani a casa… Oggi eravamo bloccati siamo consapevoli di un aspetto

Cristian Chivu ha commentato il rosso mostrato a Kalulu durante la partita tra Inter e Juventus, spiegando che il tocco dell’avversario è stato leggero e che non si tratta di simulazione. Durante la conferenza stampa, ha aggiunto che i giocatori devono tenere le mani lontane dal corpo, per evitare fraintendimenti. L’allenatore ha anche sottolineato che la squadra si è sentita bloccata per gran parte della gara, ma è consapevole di alcuni aspetti su cui lavorare.