Chivu dopo Inter Juve | Rosso a Kalulu? Tocco leggero ma non è simulazione! Tenga le mani a casa… Oggi eravamo bloccati siamo consapevoli di un aspetto
Cristian Chivu ha commentato il rosso mostrato a Kalulu durante la partita tra Inter e Juventus, spiegando che il tocco dell’avversario è stato leggero e che non si tratta di simulazione. Durante la conferenza stampa, ha aggiunto che i giocatori devono tenere le mani lontane dal corpo, per evitare fraintendimenti. L’allenatore ha anche sottolineato che la squadra si è sentita bloccata per gran parte della gara, ma è consapevole di alcuni aspetti su cui lavorare.
Inter News 24 L’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu, ha voluto dire la sua dopo la vittoria ottenuta stasera in campionato contro la Juventus. Intervenuto nel corso del postpartita di Inter Juventus, il tecnico dei nerazzurri, Cristian Chivu, ha commentato così il match del 25° turno di Serie A 202526. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn. SE MI DISPIACE CHE LA VITTORIA VENGA INQUINATA DALLA POELMICA PER IL ROSSO A KALULU? – « Io penso ai miei, a quello che è stato il blocco mentale di questa partita. Forse i due anni senza vincere uno scontro diretto, contro Juve, Milan o Napoli, ha pesato. 🔗 Leggi su Internews24.com
Chivu a Sky Sport: «Kalulu? Tocco leggero ma tenga le mani a casa! Complimenti alla Juve, Spalletti mette in difficoltà chiunque»
Sentite Padre Chivu (il re degli ipocriti): “Il tocco di Kalulu su Bastoni c’è, leggero ma c’è. Le mani deve tenerle a posto”
Padre Chivu ha commentato un episodio durante la partita, spiegando che Kalulu ha toccato Bastoni con la mano, anche se leggermente.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Chivu sta con l'arbitro: Kalulu tocca Bastoni. E da ammonito le mani devi tenertele a casa; Chivu: Gli arbitri non sono il problema del calcio italiano, non vedo fantasmi. Juve non decisiva; Inter-Juve, la conferenza di Chivu LIVE; Inter-Juventus, venerdì la conferenza stampa di Chivu.
Chivu difende l’Inter: la risposta sul rosso a Kalulu e alle accuse della JuveChivu difende l'Inter dalle accuse e si espone in diretta in merito all'espulsione di Kalulu nella partita contro la Juventus ... spaziointer.it
Inter, Chivu: Rosso a Kalulu? È un tocco leggero, ma le mani bisogna tenerle a casaSuccede di tutto in questo Derby d’Italia che finisce sul 3-2. Prima l’autogol di Cambiaso e l’errore di Michele Di Gregorio, poi arriva il pareggio proprio con la rete del numero 27 bianconero. I ... gianlucadimarzio.com
Come all'andata, Inter-Juve è una partita dove non ci si capisce niente tra arbitri, Pio Esposito, rimonte e controrimonte ma alla fine ad emergere è questo VAMPIRO del football, che finisce l'incontro con quattordici chili di sudore sulla capoccia e a un passo da facebook
#Inter- #Juve, la farsa del VIDEOCALCIO in mondovisione: fatela finita, la regola VAR va cambiata ora! x.com