Lavoro e intelligenza Artificiale nasce l’Osservatorio italiano

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È nato l’Osservatorio italiano sull’Intelligenza Artificiale nel mondo del lavoro, una nuova struttura pubblico-sociale dedicata a monitorare e gestire gli effetti dell’IA su occupazione, competenze e diritti. La sua apertura è prevista per il 2026, con l’obiettivo di promuovere un’adozione responsabile e sostenibile delle tecnologie AI nel contesto lavorativo.

Immagine generica

Nasce  l’Osservatorio sull’Ia nel mondo del lavoro: la prima “cabina di regia pubblico-sociale” con il compito di monitorare e governare  l’impatto dell’Ia su occupazione, competenze, diritti e condizioni di lavoro,  che sarà operativa dal 2026. Presieduto dalla ministra  Marina Calderone, è la risposta italiana all’ Ai Act europeo. In una fase in cui l’intelligenza artificiale è già entrata nelle aziende e negli uffici, la sua parola d’ordine è guidare il cambiamento in modo da migliorare qualità del lavoro, produttività e inclusione. E non il contrario. Così si punta a portare sempre più l’Ia al servizio delle persone. Ildenaro.it

Intelligenza artificiale e mondo del lavoro: siete pronti allo tsunami?

Video Intelligenza artificiale e mondo del lavoro: siete pronti allo tsunami?
Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

lavoro intelligenza artificiale nasceNasce l’Osservatorio sull’Intelligenza Artificiale nel mondo del lavoro. - Il Ministero del Lavoro istituisce l’Osservatorio sull’Intelligenza Artificiale nel mondo del lavoro: una struttura di governance pubblico- lamilano.it

lavoro intelligenza artificiale nasceNasce l'Osservatorio italiano sull'IA nel mondo del lavoro - Nasce l'Osservatorio sull'Intelligenza artificiale nel mondo del lavoro: la prima "cabina di regia pubblico- msn.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.