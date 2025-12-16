Lavoro e intelligenza Artificiale nasce l’Osservatorio italiano

È nato l’Osservatorio italiano sull’Intelligenza Artificiale nel mondo del lavoro, una nuova struttura pubblico-sociale dedicata a monitorare e gestire gli effetti dell’IA su occupazione, competenze e diritti. La sua apertura è prevista per il 2026, con l’obiettivo di promuovere un’adozione responsabile e sostenibile delle tecnologie AI nel contesto lavorativo.

Nasce l'Osservatorio sull'Ia nel mondo del lavoro: la prima "cabina di regia pubblico-sociale" con il compito di monitorare e governare l'impatto dell'Ia su occupazione, competenze, diritti e condizioni di lavoro, che sarà operativa dal 2026. Presieduto dalla ministra Marina Calderone, è la risposta italiana all' Ai Act europeo. In una fase in cui l'intelligenza artificiale è già entrata nelle aziende e negli uffici, la sua parola d'ordine è guidare il cambiamento in modo da migliorare qualità del lavoro, produttività e inclusione. E non il contrario. Così si punta a portare sempre più l'Ia al servizio delle persone.

