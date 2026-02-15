Insulti razzisti e rissa in volo aereo costretto all' atterraggio d' emergenza | Sangue e denti su sedili e pavimento

Paura a bordo di un volo della Jet 2, dove a causa di una furiosa rissa esplosa tra i passeggeri il pilota è stato costretto a effettuare un atterraggio d'emergenza: sotto choc i testimoni dell'episodio, che dopo aver toccato finalmente terra hanno parlato di scene splatter, con sangue e denti sparsi sul pavimento del velivolo e sui sedili. I fatti si sono verificati a bordo di un velivolo in partenza da Antalya, in Turchia, e diretto in Gran Bretagna all'aeroporto di Manchester. Proprio nel bel mezzo della traversata, quando l'aereo stava solcando i cieli dell'Europa continentale a 9mila metri da terra, sarebbe scoppiato un putiferio a causa dell'atteggiamento tenuto da alcuni facinorosi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Durante un volo verso Bruxelles, una rissa tra passeggeri ha causato sangue sui sedili e denti sparsi sul pavimento dell’aereo.

Una rissa violenta a bordo di un volo Jet2 da Antalya a Manchester ha costretto l’aereo a un atterraggio d’emergenza.

