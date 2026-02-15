Bastoni e la moglie chiudono i commenti social | insulti e minacce terribili dopo il rosso di Kalulu

Camilla Bresciani, la moglie del calciatore dell'Inter, è stata costretta a chiudere i commenti dal profilo Instagram a causa di offese feroci. Parole terribili da parte di leoni da tastiera contro Bastoni e la sua famiglia.🔗 Leggi su Fanpage.it

Durante la partita tra Inter e Juventus, Kalulu è stato espulso, e questa decisione ha scatenato insulti e minacce sui social network.

Alessandro Bastoni ha suscitato polemiche sui social dopo aver festeggiato con entusiasmo l’espulsione di Pierre Kalulu nel derby di San Siro del 15 febbraio 2026.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Bastoni, social roventi: simula, fa prendere il rosso a Kalulu ed esulta. Quanti insulti su Instagram!; Si scatena l'odio social dopo il rosso a Kalulu: Bastoni chiude i commenti; A Dazn: Arrivare alla Juventus mi ha salvato, è stata come una benedizione. Sono stato fuori rosa per due mesi in Francia.; Perseguita per quattro anni i vicini di casa: 64enne arrestato con l’aggravante da odio razziale.

Kalulu: insulti e minacce, Bastoni e la moglie chiudono i commenti socialInsulti e minacce sui social per il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni e la moglie, dopo l'episodio che ha portato all'espulsione di Kalulu nella gara contro la Juventus di ieri sera. Povero bam ... msn.com

Bastoni, social roventi: simula, fa prendere il rosso a Kalulu ed esulta. Quanti insulti su Instagram!L'errore di La Penna e l'espulsione, ingiusta, di Kalulu ha scatenato l'ira dei tifosi della Juve che, imbestialiti per quanto accaduto a San Siro, se la sono presa con Alessandro Bastoni, reo di aver ... msn.com

"Non riesco a passare tanto tempo con la mia famiglia per le troppe partite". - Alessandro Bastoni. In effetti chi non vorrebbe stare vicino ad una moglie così La splendida Camilla Bresciani. #fblifestyle facebook

Questa cosa non mi piace per nulla, moglie e figli non c’entrano nulla. Il coglione è solamente lui e la squadra che rappresenta x.com